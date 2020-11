Mairie d’Abomey Calavi: Le forum pour les acteurs du Padhas démarre

La mairie de la commune d’Abomey Calavi en appui à l’Ong Nouvel Héritage, organise conjointement avec celle-ci, le 04 novembre 2020 une rencontre d’information et d’échange qui s’inscrit en droite ligne dans les démarches à suivre pour la vulgarisation et la mobilisation de toutes les ressources morales, institutionnelles et spécialisées essentielles à la mise en œuvre du Padhas.

Le Padhas, Programme pour l’Amélioration de la Diététique et de l’Hygiène Alimentaire en milieu Scolaire est une initiative de l’Ong Nouvel Héritage dont les enjeux vitaux n’ont point laissé indifférent le maire d’Abomey- Calavi qui dès lors, enfourche son cheval de bataille.

« La santé avant tout », dit l’adage populaire ; et plus spécifiquement la santé des enfants et des jeunes sans laquelle aucun développement durable ne serait envisageable. Mais malheureusement il est observé en milieu scolaire au Bénin une situation comportementale dramatique quant à la diététique et l’hygiène alimentaire. Dans presque toutes les cantines scolaires et ce qui en tient souvent lieu, les critères de choix des produits alimentaires et les mesures d’hygiène indiquées dans le cas d’espèce demeurent bâclées ou même souvent ignorées exposant ainsi les apprenants à des cas réguliers d’intoxication alimentaire et à de graves infestations. Il en résulte alors chez ces derniers, des affections plus ou moins graves débouchant chez certains sur des décès dont les causes, on ne s’en doute pas, sont la consommation à l’école de mets préparés et servis dans les conditions d’hygiène exécrables et dans un environnement malsain, exacerbé par le voisinage des wc débordants, puants et générant des hordes de mouches vecteurs de divers microbes. C’est fort de ces constats, à la limite choquant que l’Ong Nouvel Héritage a pris parti de remédier à cette situation en élaborant le Padhas dont la mise en œuvre requiert l’implication de toutes les parties prenantes.

Le forum des acteurs réunira donc entre autres acteurs, le maire de la commune, assisté de ses collaborateurs, les chefs d’établissements scolaires, les chefs de régions pédagogiques (CRP), des représentantes et représentants des vendeurs et vendeuses de nourriture, des représentants des associations des parents d’élèves, des responsables des élèves ainsi que d’autres invités, acteurs privilégiés du Padhas.

Il sera procédé à l’occasion, à la présentation du Padhas dans sa vision, ses motivations, les objectifs, la faisabilité et les perspectives qui dénotent de la pertinence du projet.

La séance se déroulera dans la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi sous la houlette du maire Angelo Ahouandjinou dont il faut saluer ici le dynamisme et le sens aigu de responsabilité, son souci pour le bien-être de la population de sa commune et pour l'épanouissement de la jeune génération en particulier.