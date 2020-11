Éliminatoires CAN 2022/Bénin-Lesotho: Marcel Dandjinou et Jérôme Bonou intègrent de nouveau l’effectif des Écureuils

Marcel Dandjinou lors d’un match de la coupe CAF 2019-2020

Le sélectionneur des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a publié la liste des 24 joueurs retenus pour la double confrontation contre les Likuena (Les Crocodiles) du Lesotho comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. C’est lors d’une conférence de presse tenue au ministère des sports ce mardi 3 novembre 2020, que le technicien français a livré la composition des Écureuils.

Et parmi les 24 sélectionnés, on retient en dehors des habitués, le retour en sélection de Marcel Dandjinou et de Jérôme Bonou (Djoliba AC, Mali), absents pour le match amical contre le Gabon. Le gardien de Esae Fc « le meilleur gardien local» d’après les dires du sélectionneur, doit sa place à la reprise des entrainements par l’équipe des universitaires qui représentera le Bénin pour la prochaine édition de la coupe de la confédération africaine de football (Coupe Caf 2020-2021).

Outre ces deux joueurs, on note également la présence des gardiens de buts, Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie) et Saturnin Allagbé (Dijon, France), des défenseurs, Olivier Verdon (PFK Ludogorets, Bulgarie), Khaled Adénon (US Avranches, France), Seïdou Barazé (SC Shiltigheim, France), Youssouf Assogba (Amiens SC / France), Roche Yohan (Rodez AF, France), David Kiki (PKF Montana, Bulgarie), sans oublier les milieux de terrain Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie), Mama Seibou (SC Toulon, France), Mattéo Ahlinvi (Nïmes / France) et les attaquants Mickaël Poté (Bandirmaspor, Turquie), Steve Mounié (Stade Brestois 29, France), Jodel Dossou (Clermont Foot 63, France), Cèbio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne), Charbel Gomez (Amiens, France), Anaane Tidjani (Menemenspor, Turquie).

Parlant des absents, Dussuyer a répondu que Moïse Adilehou a eu très peu de temps de jeu avec son club, donc trop juste pour venir en sélection. Il en est de même pour Marcellin Koukpo, qui n’a pas eu une bonne préparation. De son côté, Stéphane Sessegnon doit son absence au fait qu’il est encore sans club.

A préciser que le match aller aura lieu le 14 novembre 2020, à partir de 17h au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le match retour est prévu pour le 17 novembre 2020 à Maseru, capitale du Lesotho. Le Bénin est deuxième avec 3points derrière le Nigéria premier (6points) alors que le Lesotho et la Sierra Leone sont respectivement 3e et 4e avec 1point chacun.

La liste des 24 Écureuils

Gardiens de but : Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie), Saturnin Allagbé (Dijon, France), Marcel Dandjinou (ESAE FC, Bénin)

Défenseurs : Olivier Verdon (PFK Ludogorets, Bulgarie), Khaled Adénon (US Avranches, France), Emmanuel Imorou (Thonon Evian GGFC, France), Seïdou Barazé (SC Shiltigheim, France), Youssouf Assogba (Amiens SC / France), Roche Yohan (Rodez AF, France), Cédric Hountondji (Clermont Foot 63, France), David KIKI (PKF Montana, Bulgarie).

Milieux de terrain : Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie) Jordan Adéoti (Sarpsborg 08, Norvège), Mama Seibou (SC Toulon, France), Sessi D’Almeida (Valenciennes AFC, France), Mattéo Ahlinvi (Nïmes / France), Jérôme Bonou (Djoliba AC, Mali).

Attaquants : Mickaël Poté (Bandirmaspor, Turquie), Steve Mounié (Stade Brestois 29, France), Jodel Dossou (Clermont Foot 63, France), Cèbio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne), David Djigla (Niort, France), Gomez Charbel (Amiens, France), Anaane Tidjani (Menemenspor, Turquie).

Anselme HOUENOUKPO