Paiement des arriérés: Le Président Talon tient ses promesses aux travailleurs

Patrice Talon, Président de la République

Les conclusions de la rencontre du vendredi 16 octobre dernier entre le Chef de l’Etat, Patrice Talon, et les centrales et confédérations syndicales, se concrétisent. Quelques jours seulement après cette rencontre au cours de laquelle le Chef de l’Etat a promis l’apurement des arriérés de salaires des travailleurs, le gouvernement Talon est passé aux actes. De sources concordantes, on apprend que les travailleurs ont reçu leurs rappels. « Le Président de la République du Bénin, Son Excellence, M. Talon Patrice a tenu parole », s’est exclamé Théophile, un enseignant de français, sur sa page Facebook, avant de poursuivre : « En effet, j’ai reçu ma part des 15 milliards. Je le remercie et le supplie de jeter un regard social vers mes collègues, les pré-insérés en leur payant 12 mois de salaire. » « Des 15,6 milliards FCFA, j’ai eu ma part sur mon salaire, jubile un autre. Il a dit, il l’a fait » Un autre internaute s’exclame : « Je n’y croyais pas, mais je l’ai maintenant. Le virement est bon. J’ai ces fameux rappels que j’attendais depuis 2015. » Au total, beaucoup de travailleurs ont constaté le paiement effectif desdits arriérés sur leur fiche de paie du mois d’octobre. Mais beaucoup restent encore en attente. Malgré les promesses du gouvernement, bon nombre de travailleurs n’ont rien reçu, surtout que leurs actes de reclassement ne sont livrés qu’au compte-gouttes. « J’ai l’impression que les actes paraissent sous la forme d’une loterie que seuls les chanceux gagnent. Certains sont servis, d’autres non », se plaint un enseignant. Selon le ministre des finances, le montant dû aux travailleurs au 6 avril 2016, était de 173 milliards dont un peu plus de 93 milliards au titre des rappels sur salaire. Le gouvernement s’est engagé à les apurer, et le Chef de l’Etat a promis que les avancements au titre de son quinquennat seront tous liquidés.

Rastel DAN