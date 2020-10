A droite, Joseph Foundohou, auteur de l’ouvrage « Quand tu t’en iras… »

L’univers du livre béninois s’est agrandi. En effet, Joseph Foundohou, Administrateur des impôts à la retraite, a mis sur le marché un ouvrage intitulé «Quand tu t’en iras… ». Le lancement a été fait le samedi 24 octobre 2020, à l’École supérieure Sainte Félicité sise à Godomey. Il s’agit d’un livre autobiographique paru aux Editions Nadira.com. qui va permettre aux lecteurs de se renseigner sur la vie de cet ancien fonctionnaire de l’Etat qui a dédié son parcours à la lutte contre la corruption et au travail bien accompli dans la société. Cadre émérite qui a exercé ses charges avec rigueur et probité, Joseph Foundohou sur son parcours a eu à démissionner d’un juteux poste de Chef cellule passation des marchés publics du ministère de la santé, le 8 août 2008, pour s’opposer à la mafia dans le cadre de l’affaire dite des 5 milliards prévus pour l’acquisition des matériels médicaux destinés aux hôpitaux. Un fait qui l’a marqué et qu’il n’entend pas passer sous silence. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui l’ont conduit à sortir cet ouvrage pour renseigner davantage la postérité sur les hauts et les bas qu’il a traversés lors de l’exercice de sa mission. «Préfacé par le président du Fonac, Jean Baptiste Élias, ce livre est de nature à montrer la lumière à ceux qui viendront après nous», a d’abord souligné l’auteur Joseph Foundohou qui poursuit : « le titre ‘’Quand tu t’en iras… ‘’ que j’ai donné à cette œuvre littéraire est en effet une invite à ne pas agir comme nos devanciers. C’est une invite à laisser quelque chose pour ceux qui viendront après moi ». «J’ai servi avec intégrité. Tout comme moi, il y a des milliers de fonctionnaires béninois vertueux auprès de qui, la jeune génération peut apprendre. Il serait bien qu’eux aussi rédigent leur riche parcours pour enrichir la connaissance des plus jeunes», a-t-il insisté. Surtout que plusieurs thématiques à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la volonté, l’ardeur au travail, la rigueur dans tout ce que l’on fait pour réussir dans la vie… sont abordées dans cette œuvre qui traduit, comme l’a fait savoir Dr Jean Baptiste Elias, Président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), et ancien Président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc), le courage de l’auteur qui est admis à faire valoir ses droits à la retrait depuis le 1er avril 2016.

Anselme HOUENOUKPO