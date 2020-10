Journée parlementaire 2020: Le BR renforce les capacités parlementaires de ses députés

Le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané

Réunis dans la salle de conférence Le Prestige à Abomey-Calavi, le vendredi 23 octobre 2020, les députés du Bloc Républicains ont tenu la première édition de la journée parlementaire du BR. Une rencontre limitée aux élus parlementaires du parti et à certains membres du bureau politique mais qui leur a permis d’échanger sur le rôle du député républicain au sein du parlement, les questions d’actualité, le parrainage et la présidentielle de 2021.

C’est une première dans l’histoire du parti Bloc Républicain. Les cadres politiques notamment, les députés ont tenu la première édition de la journée parlementaire. L’initiative est inscrite dans l’agenda politique du parti et vise à repositionner et réorienter les points de vue des élus républicains au sein de l’assemblée nationale. Selon Abdoulaye Gounou, président du groupe parlementaire “Bloc Républicain”, « Cette journée parlementaire voulue et décidée par les instances du parti reste un cadre privilégié aux débats des défis actuels et à venir, définir les orientations nécessaires à notre actions au sein de l’Assemblée Nationale ». Pour le secrétaire national adjoint du parti Bloc Républicain, l’honorable Robert Gbian, représentant le secrétaire général national Abdoulaye Bio Tchané à l’ouverture, les députés du Bloc Républicains auront à revisiter leur organisation et fonctionnement au sein de l’Assemblée Nationale et « apprécier sa contribution au train de réformes adoptées afin d’évaluer les écarts entre les actions et les attentes du peuple ». L’élu de la 7ème circonscription électorale estime que cette journée parlementaire ne saurait passer sous silence, la contribution du député au bon déroulement du scrutin présidentiel à venir tant sur le plan organisationnel que politique. Par ailleurs, la question du parrainage ne saurait être occultée, a rassuré Robert Gbian. « Notre assise intervient alors même que nous abordons très prochainement les élections présidentielles. Nous espérons ici trouver aux sorties de notre rencontre les éléments d’orientation nécessaire pour aborder avec sérénité sagesse les questions du parrainage et les questions subséquentes pour une contribution significative en vue de la réussite des prochaines présidentielles », a-t-il ajouté.

Les participants à la journée ont eu droit à trois communications. Il s’agit de : le parlementaire béninois depuis le renouveau démocratique et les textes régissant l’Assemblée nationale, détermination des rôles; responsabilités et des moyens du parlementaire BR face aux défis des réformes de la Rupture et les échanges sur les sujets d’actualité politique. « Cette Journée parlementaire, première du nom, sera rééditée tous les ans. Cela y va de la vie de notre parti et du rayonnement de notre démocratie », a déclaré Abdoulaye Gounou, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain.

Yannick SOMALON