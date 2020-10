Audience à la HAAC: Rémi Prosper Moretti échange avec « Les Démocrates »

Le président Moretti et les membres du parti Les Démocrates en plein échange

Le Président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Rémi Prosper Moretti, a reçu en audience le vendredi 23 octobre 2020 au siège de l’institution, une délégation des membres du parti politique « Les Démocrates » conduite par son Président Eric Houndété en présence du Conseiller à la Haac Armand Hounsou et des cadres du Cabinet du Président de la Haac. L’objectif de cette rencontre est d’informer le Président de la Haac de l’existence depuis le 6 juillet 2020 d’une nouvelle organisation politique dénommée « Les Démocrates ». Pour son président, Eric Houndété, cette rencontre vise à restaurer la démocratie, préserver la paix et travailler pour le bien-être des Béninois et Béninoises.

A cette rencontre, « Les Démocrates » ont souhaité que les Présidents d’institution contribuent au maintien de la paix et à la préservation du tissu social à travers l’organisation d’élections inclusives en République du Bénin. Ils ont également émis le vœu de voir l’opposition participer à l’animation de la vie politique et sociale à travers les médias. Face à ces doléances, le Président de la Haac, Rémi Prosper Moretti a rappelé à ses hôtes leurs récents passages sur les médias. Des doléances que le président de la Haac n’a pas manqué d’apprécier

Rastel DAN