2è session de l’Académie politique 2020: Le maire Ahouandjinou et des conseillers outillés

Le Maire Angelo Ahouandjinou et quelques membres de son Conseil communal

L’hôtel Nifur de la ville de Bohicon a abrité, du 19 au 23 octobre 2020, la deuxième session de l’Académie politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, avec la participation des conseillers communaux et maires des départements de l’Atlantique, du Littoral, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou. L’objectif de cette activité est d’outiller les élus communaux sur les principes, pratiques et outils pour une gouvernance locale de développement au Bénin. A l’ouverture des travaux, le Chargé de Programme représentant le Représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung -Bénin, Dr Hans Joachim-Preuss, Dr Expédit Ologou a exprimé toute sa satisfaction de voir réunir les acteurs politiques du Bénin. Selon lui, la nouvelle mandature des exécutifs communaux et municipaux est « une mandature particulière parce qu’elle va être une sorte de mandature de transition, mais aussi parce qu’elle est une mandature qui vient des réformes juridiques ou institutionnelles relativement complexes, et parce qu’elle est une mandature faite d’une armée de jeunes qui a de nombreux défis. C’est donc pour contribuer à une gouvernance efficace de cette mandature que la Fondation Friedrich Ebert Stiftung a souhaité mettre en place ce nouveau programme conformément à sa tradition de soutenir la démocratie au Bénin. « Nous nous sommes rendus compte depuis un moment que les défis qui sont à relever par les jeunes acteurs politiques sont de plus en plus complexes, de plus en plus sensibles et qu’il mérite d’être pris en charge de façon rigoureuse et restreinte », a expliqué Dr Expédit Ologou. Durant les travaux, les participants ont été entretenus sur diverses communications à savoir : l’expérience béninoise de la décentralisation: trajectoire, acquis et défis, décentralisation-Déconcentration: législation et interaction, les grands principes de l’organisation des communes au Bénin, le code foncier et les politiques foncières locales, l’économie culturelle et touristique: problèmes et approches de solution, la gouvernance locale face aux évolutions majeures de la législation: quelques implications essentielles, la conception et la gestion des projets, le fonctionnement du Conseil communal, l’élaboration et mise en œuvre du plan de développement communal, l’homme politique et la gestion de sa présence dans les médias, la conception et la gestion des projets, le fonctionnement du Conseil communal. Pour le compte de la commune d’Abomey-Calavi, les Maire Angelo Evariste Ahouandjinou, la Deuxième Adjointe au Maire Christelle Sènami Dan, les Conseillers communaux Cressan Agossou, Alfred Dohou et Damien Hounguè ont pris part à cette deuxième session de l’Académie politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung.

Laurent D. KOSSOUHO