Retombée de la fête identitaire de Zè en 2019: L’Association Zèxwé fait don d’un laboratoire et d’eau potable au CEG de Gbéto

Le Président de l’association Nonvinonkpo Zèxwé, Robert Gbeffè

Malgré le report de la fête identitaire Zèxwé édition 2020 pour cause de la pandémie du Covid-19, l’association Nonvinonkpo Zèxwé, que préside Robert Gbeffè est restée fidèle à son idéologie, celle de venir en aide aux populations et surtout au monde scolaire. Elle a procédé ce mercredi 07 octobre 2020 à l’inauguration d’un laboratoire au collège d’enseignement de Gbéto qui bénéficie dans le même cadre de l’eau du robinet.

« L’un des principaux objectifs de cette association est le développement à la base et le choix est souvent porté sur l’éducation des enfants de notre commune », dira le président de l’association Zèxwé Robert Gbèffè avant de rappeler le principe mis en place par l’association pour mieux accomplir sa mission. « Dans ce cadre, un appel de fonds est souvent lancé à la fin de la grande messe du dimanche qui clôture les manifestations festives de chaque édition de Nonvinonkpo- Zexwe, pour réaliser une infrastructure scolaire dans l’arrondissement d’accueil ». Ce qui a permis à l’arrondissement de Dodji Bata dans lequel se situe le CEG de Gbèto, de bénéficier d’abord d’une adduction d’eau potable, et de la réfection du laboratoire des sciences et techniques du collège. Le tout, d’un montant global de « Trois millions cinq-cents cinquante-deux mille sept cent franc Cfa (3.552.700f) pour les deux joyaux dont nous procédons à la mise en service ce jour », a précisé Robert Gbeffè. Selon ses explications, la réfection du laboratoire par l’association Nonvinonkpo Zèxwé a pris en compte l’aménagement du bâtiment, la plomberie, les tables d’expériences et d’essaies, l’électrification, le système d’assainissement et les mesures de sécurité.

En présence des élèves, enseignants et personnels administratifs du collège d’enseignement général de Gbéto, le président de l’association Nonvinonkpo Zèxwé a tenu à remercier tous les partenaires et sponsors de Zèxwé, en particulier la première autorité du département de l’atlantique, le préfet Jean-Claude Codjia et l’association Wémè-Xwé et son président Antoine Bonou, qui n’ont jamais ménagé aucun effort pour les accompagner à chaque édition de Nonvinonkpo- Zèxwé. Occasion également pour le président Robert Gbeffè, de prodiguer des conseils aux élèves qui pour lui, sont la relève de demain. Le directeur du collège, Calixte Prodjinonto a porté la voie du Ceg Gbèto et remercié l’association Nonvinonkpo Zèxwé pour son geste tant louable. Nouvellement affecté dans cet établissement, le nouveau directeur entend appliquer à la lettre le règlement intérieur et les directives des autorités ministérielles afin de relever le défi des meilleurs résultats pour le collège à la fin de l’année scolaire. Pour dire qu’élèves et enseignants du Ceg Gbèto peuvent désormais se réjouir du vide que vient de combler l’association Zèxwé en leur mettant à disposition ce laboratoire et de l’eau potable pour le collège.

Yannick SOMALON