Festival de Films de Poitiers en France: L’Isma honore encore le Bénin et toute l’Afrique

Doriane Zannou et Innocentia Alladagbe

Sènakpon Doriane Zannou et Innocentia Alladagbe, toutes deux étudiantes à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma) sont nominées pour défendre les couleurs de l’Afrique lors de la 43e édition du « Poitiers Films Festival », dans le cadre du programme « Courts d’écoles Africa 2020 ». Elles vont participer à cette grande rencontre du cinéma respectivement avec leurs films « Nateni » et « Mothers ». Il s’agit d’une nouvelle consécration internationale qui vient confirmer l’efficacité de la pédagogie de projets mis en œuvre à l’Isma depuis plusieurs années grâce à la subvention de l’Union Européenne. Par ailleurs, cette consécration témoigne la compétence des professionnels et universitaires de haut rang et de nationalités diverses qui dispensent leur savoir-faire aux étudiants de l’Isma. Ledit festival prévu pour se dérouler du 27 novembre au 04 décembre 2020, fait un focus sur l’Afrique à travers la Saison Africa 2020 coordonnée par l’Institut Français et embrasse du regard, tout un continent. Ce focus s’intéresse particulièrement au travail de jeunes réalisatrices, et met en avant le renouveau et le dynamisme du cinéma africain insufflé par une génération de femmes cinéastes. Vieux de 40 ans, Le « Poitiers Film Festival » a connu la participation des dizaines de cinéastes jadis étudiants qui, aujourd’hui, comptent parmi les plus grandes célébrités du cinéma mondial. Au-delà de la participation au festival et aux formations, c’est aussi une belle opportunité de vente des films qui s’offre aux deux réalisatrices ambassadeurs du Bénin, qui ont déjà confirmé leurs talents dans la sous régional en remportant plusieurs prix. Les films programmés pour l’édition 2020 seront mis en ligne, à l’issue du festival pour une durée de trois mois, sur un marché privé de films à destination de journalistes et de professionnels de la diffusion que sont les producteurs, distributeurs, et programmateurs.

Laurent D. KOSSOUHO