Assemblée nationale: L’Ambassadeur des Etats-Unis et des députés nigériens chez Vlavonou

L’ambassadeur des États-Unis près le Bénin et son Adjointe au Cabinet du Président Louis G. VLAVONOU

En séjour au Bénin dans le cadre d’une mission visant à s’inspirer de l’initiative du centre Songhaï, une délégation de parlementaires nigériens conduite par le Président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale du Niger, Yacoubou Soumanou Gaoh était au cabinet du Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, Louis G. VLAVONOU ce mercredi 7 octobre 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

« …C’est une visite de courtoisie. Nous avons un dossier en étude au niveau du centre Songhaï. Nous sommes venus nous inspirer de l’initiative louable du centre Songhaï et nous voulons que ce centre nous accompagne pour créer un autre centre au Niger. En marge de cette mission donc, nous avons demandé à rencontrer le président de l’Assemblée nationale du Bénin pour échanger sur des discussions d’ordre général et des discussions particulières entre le Niger et le Bénin. Le président de l’Assemblée nationale du Bénin nous a rassurés. Il a cherché à comprendre les questions liées au Pipeline, le transport du matériel… » A déclaré le porte-parole de la délégation à la presse parlementaire à la fin de l’audience.

A la suite des parlementaires nigériens, le Président de l’Assemblée nationale s’est entretenu avec l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Patricia A. Mahoney. Elle a fait le déplacement du palais des gouverneurs pour présenter à l’Autorité parlementaire son adjointe, Mme Karen Gustasson de Andrade.

Face à la presse parlementaire, elle a confié être très heureuse de rencontrer le président de l’Assemblée nationale. « C’est la première fois que j’ai eu l’honneur de le rencontrer. Nous avons discuté sur des sujets d’intérêts communs. » A-t-elle conclu.

Fidèle KENOU