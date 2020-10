Amical Gabon-Bénin: Les Écureuils rallient Portugal pour défier les Panthères dimanche prochain

Les Écureuils du Bénin à Chantilly en France

Michel Dussuyer et Patrice Neveu vont tester leur effectif le dimanche 11 octobre 2020. En effet, les deux sélectionneurs des Ecureuils du Bénin et des Panthères du Gabon mettent à profit les journées FIFA actuellement en cours pour évaluer la forme de leurs joueurs, surtout ceux qu’ils ont nouvellement déniché. Le match se joue se dimanche à 16 h au Estadio Pina Manique de Lisbonne. Ce sera le 3e rendez-vous dans l’histoire des deux pays depuis 2009. Puisque le Gabon et le Bénin se sont rencontrés à deux reprises et ceci jamais en match officiel. Le 11 août 2009 quand les deux formations ont joué, elles s’étaient neutralisées (1-1). La deuxième fois qui est la dernière rencontre en date a eu lieu le 10 octobre 2017. Elle s’est soldée par le succès des Ecureuils du Bénin (0-1). Trois ans après ce dernier face à face, les deux sélections se rencontrent de nouveaux pour cette fois, faire la mise en place tactique et technique des effectifs en vue des échéances que sont les prochaines journées (3e et 4e) des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2021. Il faut préciser que le Bénin jouera le Lesotho alors que le Gabon sera face à la Gambie.

Pour préparer ce prochain match, Les Ecureuils ont fait un regroupement à Chantilly en France qu’ils vont quitter ce vendredi 9 octobre 2020 pour rallier Portugal. Parlant des effectifs, si du côté des Ecureuils, le sélectionneur a à sa disposition l’intégralité des joueurs qu’il a convoqués, c’est ) un groupe réduit qu’aura droit Patrice Neveu qui va devoir faire sans la star gabonaise, Pierre Émerick Aubameyang forfait pour cause de corona virus. Tout comme lui André Biyogo Poko et Gilchrist Nguema qui se sont vus refuser le visa d’entrée au Portugal, Mario Lemina, Louis Ameka Autchanga et Jean Noël Amonome seront absents. Des forfaits qui n’inquiètent pas le sélectionneur gabonais. Ce dernier en a même profité pour lancer un message aux joueurs présents. «Nous allons nous battre avec les joueurs convoqués. C’est aux internationaux présents de montrer ce dont ils sont capables», a déclaré Patrice Neveu.

Voici toute la liste des Ecureuils du Bénin

Gardiens

Farnolle Fabien (BB Erzurumspor /Turquie D2) ; Allagbe Saturnin (Niort/ France D2)

Défenseurs

Khaled Adenon (US Avranches /France) ; Youssouf Assogba (Amiens/ France) ; Cedric Hountondji (Clermont /France D2) ; Séidou Bazazé (SC Schiltigheim/France D4) ; Emmanuel Imorou (Thonon Évian Football Club/France D5) ; Olivier Verdon (Ludogorets/Bulgarie D1) ; Roche Yohan (Rodez AF/France D2) ; Moïse Adilehou (Nac Breda /Pays-Bas D2)

Milieux

Jordan Adéoti (Sarpsborg 08 FF/Norvège D1) ; Sessi d’Almeida (Valenciennes/France D2) ; Rodrigue Kossi (Club Africain/Tunisie) ; Seibou Mama (SC Toulon/France D3) ; Anaane Tidjani (Menemen Belediyespor /Turquie D2) ; Mattéo Ahlinvi (Nîmes Olympique/France D1)

Attaquants

Mickaël Poté (Bandirmaspor/Turquie D2) ; Jodel Dossou (Clermont/France D2) ; Steve Mounie (Brest/France D1) ; David Djigla (Niort/France D2) ; Marcelin Koukpo (CR Belouizdad/Algérie D1) ; Cebio Soukou (Arminia Bielefeld/Allemagne D1) ; Charbel Gomez (Amiens B/France N3).

Voici toute la liste des Panthères du Gabon

Gardiens de but

Anthony Mfa Mezui (US Sarre Union, France); Jean Noel Amonome (Amazulu, Afrique du Sud); Nouby Fotso (Cholet, France);



Défenseurs

Lloyd Palun (Guingamp, France); Johan Obiang (Rodez, France); Sidney Obissa (AC Ajaccio, France); Bruno Ecuele Manga (Dijon, France); Yohan Wachter (St Malo, France); Gilchrist Nguema (Akhi Nazareth FC, Israel); Assoumou Akue (Bourges, France);



Milieux de terrain

Mbourou Bongo (Maritzburg United Football Club, Afrique du Sud); Guélor Kanga Kaku (Etoile Rouge de Belgrade, Serbie); Didier Ibrahim Ndong (Dijon, France); Mario Lemina (Fulham, Angleterre); Serge Martinson Ngouali (Hammarby IF, Suède); Levy Madinda (Giresunespor, Turquie); Louis Ameka Autchanga (Niort, France)



Attaquants

Pierre Emérick Aubameyang (Arsenal, Angleterre); Denis Athanase Bouanga (AS Saint Etienne, France); Jim Allevinah (Clermont Foot, France); Kevin Mayi (Umraniyespor, Turquie); Fahd Nzengue (Tabor Szana, Slovénie);

Tout l’historique des face-à-face entre le Gabon et le Bénin

22 Décembre 1996 Bénin-Gabon 3-3

26 Septembre 2003 Gabon-Bénin 4-0

03 Octobre 2004 Gabon-Bénin 2-0

21 Août 2007 Bénin-Gabon 2-2

11 Août 2009 Bénin-Gabon 1-1

10 Octobre 2017 Gabon-Bénin 0-1

Anselme HOUENOUKPO