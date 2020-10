Tournoi Tour à Tour de la Pétanque: Les Seigneurs humilient Aron 1er, en 3 mènes

La doublette du club « Les Seigneurs » soulève le trophée

Le boulodrome Gérard Agossa du Pétank Bar, sis à Fidjrossè plage, a retenti au choc des masses rondes, le dimanche 4 octobre dernier. Ceci, lors de la tenue de la troisième édition du tournoi Tour à Tour de la pétanque, qui a mis en compétition 133 doublettes issues d’une vingtaine de clubs. Après la mêlée suivie des phases de groupe et d’éliminatoire de ce tournoi épique, riche en suspens et en émotion, les clubs « Les Seigneurs » et « Aron 1er », se sont retrouvés en finale de cette compétition. Mais, il aura fallu trois mènes pour que la doublette des « Seigneurs » composée de Franck Adjaho et Hubert Adandédjan alias « Gattuso », l’emporte sur le score de 11-0. La fierté était grande pour la doublette vainqueur de ce tournoi et pour Thierry Gansa, ancien président du club « Les Seigneurs » de voir ses coéquipiers repartir avec le trophée et une enveloppe financière de 100.000FCFA. «Je fus président des Seigneurs, aujourd’hui, je suis le président de Passion et c’est une grande fierté pour moi», a-t-il exprimé. Après cette belle fête qui s’est achevée tard dans la nuit, les amoureux du sport boules se donnent rendez-vous pour la quatrième édition du tournoi, le 25 octobre prochain sur le boulodrome du club Prestige, pour d’autres mènes encore plus intenses.

Rastel DAN