Présentations des lettres de créance au palais de la république française: Le président Macron reçoit l’ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla

Le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel MACRON et l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin près la République française

Nommé en Conseil des Ministres, le 29 juillet 2020, l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe AGBANGLA a pris fonction à la tête de la Mission diplomatique du Bénin à Paris, le 31 août 2020. Il a présenté ce lundi 05 octobre 2020, au Président de la République française, S.E.M. Emmanuel MACRON, les Lettres de créance l’accréditant en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin près la République française. En effet, c’était au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée au Palais de l’Elysée, à Paris, selon les règles protocolaires françaises que l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin près la République française a présenté ses lettres de créance. Cette formalité substantielle consacre l’entrée en fonction officielle du nouvel Ambassadeur du Bénin à l’égard de l’ensemble des Autorités et Institutions républicaines françaises. Il est important de préciser qu’avant la remise officielle de sa lettre de créance au Chef de l’Etat français, ce lundi 05 octobre 2020, l’Ambassadeur Eusèbe AGBANGLA a d’abord présenté les copies figurées de ses Lettres de créance au Directeur du Protocole d’Etat au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Philippe FRANC, le 08 septembre 2020.

Pétri de talents en matière de diplomatie, l’ambassadeur Eusèbe Agbangla est un fin connaisseur des rouages du milieu diplomatique. En provenance de l’ambassade du Bénin au Danemark, l’ambassadeur Eusèbe Agbangla a la confiance du président Patrice Talon et de son ministre Aurelien Agbénonci pour représenter désormais le Bénin à Paris. Connu pour sa rigueur dans le travail, Eusèbe Agbangla est à Paris pour apporter des résultats concrets dans plusieurs domaines. Pour avoir dirigé avec rigueur de 2013 à 2015, le secrétariat général du ministère des affaires étrangères sous le Ministre Nassirou Bako Arifari après avoir occupé de 2012 à 2013, les fonctions de secrétaire général adjoint du même ministère, Eusèbe Agnangla a capitalisé une série d’expériences qu’il peut toujours déployer à son nouveau poste. Après avoir été de 2006 à 2012, directeur Amérique au ministère des affaires étrangères puis de 2002 à 2005, Conseiller technique aux relations internationales du Ministre d’Etat chargé du plan, de la prospective et du développement, le nouvel ambassadeur du bénin en France a un bon carnet pour avoir gravi tous les échelons des services du ministères des affaires étrangères. Il a d’ailleurs à son actif plusieurs distinctions honorifiques dont le dernier en date est celle du Commandeur de l’Ordre de Mérite de la République du Bénin. Le nouvel ambassadeur Eusèbe Agbangla succède à l’un de ses ainées, l’ambassadeur Alavo qui a su imprimer une rigueur dans ces actions à la tête de cette ambassade.

Yannick SOMALON