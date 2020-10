Consommation de kaolin par les femmes enceintes: Un danger pour la santé de la mère et du bébé

Le kaolin, une argile blanche et friable est très appréciée des femmes africaines. Reconnu au Bénin sous le nom de “kalaba”, le kaolin est très prisé par les enfants et surtout les femmes enceintes qui, selon les spécialistes, s’exposent à de graves dangers.

La vente de kaolin est très prospère à Cotonou. « La demande est très forte. Par jour, je peux vendre pour 2.000 francs. Ce que je n’arrive pas à réunir comme bénéfice sur la vente de gari », confie Silifath, une vendeuse. Un produit qui est très apprécié des femmes enceintes. « Je ne peux m’en passer. Etant enceinte, il m’arrive de consommer 2.00 francs de kaolin par jour. J’aime surtout son odeur », affirme Alida, une jeune femme enceinte de quelques mois qui ne comprend par son obsession pour le “kalaba”. De 25 francs elle est passée à 200 francs de consommation de “kalaba” par jour. « Si je n’en mange pas, j’ai le vertige », justifie-t-elle. Marine, quant à elle, consomme souvent le kaolin à cause de la salive. « Cela me permet d’éviter de cracher à tout bout de champ et surtout, en lieu public », affirme-t-elle avant d’ajouter que d’autres femmes enceintes en consomment à cause de leur dépendance pour le kaolin. Une habitude qui n’est pas sans conséquences sur leur santé. Constantine, une jeune femme approchée au terme d’une consultation prénatale à Ouidah, explique : « J’ai failli perdre mon premier bébé à la naissance à cause de la consommation abusive du kaolin. Lors de l’accouchement, le kaolin que j’avais pris a bouché le nez de l’enfant. Heureusement que les sage-femmes ont été habiles ». Selon Pascaline Kantchémey, Sage-femme à l’hôpital de Kindji, Ouidah, la consommation du Kaolin par les femmes enceintes est cause d’anémie et peut conduire à la mort du fœtus. « Seul le kaolin dit pharmaceutique est bon pour la santé et non celui que les femmes étalent aux microbes et à la poussière », averti la sage-femme.

Aïchath DOMINGO et Esther AMESSIGA (Stags.)