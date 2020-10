Présidentielle 2021: Alain Orounla convaincu de la candidature de Talon

Le Ministre Alain Orounla

Le ministre de la communication et de la poste et porte-parole du gouvernement Alain Orounla était l’invité ce samedi 03 octobre 2020, de la télévision nationale l’Ortb. Il a abordé plusieurs sujets dont la probable candidature du Président de la République Patrice Talon, en fin de son mandat constitutionnel de cinq ans et la question du parrainage dans le cadre de la présidentielle de 2021 qui fait l’actualité depuis quelques jours. Le ministre se dit qu’il fait partie de ces acteurs qui souhaitent que le « cap soit maintenu ». « Nous ne pouvons pas le laisser gaspiller la chance qu’il incarne pour que le Bénin progresse » -a- t-il affirmé. Pour Alain Orounla, « le Président de la République ne doit pas être totalement égoïste, même s’il est libre de se retirer. « Il doit en tenir compte et je crois qu’il en tient compte ». Et de poursuivre : « Ce qui explique le suspense qui est entretenu et que nous allons vaincre de ces appels ». Car pour lui, « le président ne devrait pas se soustraire à ces appels ». Décryptant la récente interview accordée par Patrice Talon au magazine Jeune Afrique où le même sujet a été abordé, l’invité de James William Gbaguidi et de Loris Davo en fait cette interprétation : «La candidature est toujours probable et là nous sortons des probabilités puisque le Président de la République nous a confessé qu’il a pris sa décision. Il a pris la décision de se présenter ou de ne pas se présenter. Ça reste dans le possible. Toujours est-il que le Président de la République dont nous connaissons la sobriété et la priorité qu’il accorde à son peuple, décide de la réserver, la primeur au peuple béninois. Le président de la République a également dit, qu’il souhaiterait être un Président ou un ancien Président modèle dans quelques mois où dans quelques années. Dans quelques mois, avril n’est pas loin, c’est six mois. Dans quelques années, c’est 5 ans. Le Bénin est éternel, nous souhaitons longue vie à tous les béninois et cette longue vie, leur permettra de prendre leur mal en patience et d’attendre que le Président de la République qui est le seul maître de sa décision, l’annonce au moment opportun quand il le jugera opportun ».

Et de renchérir : « Je crois que l’interview et le sens de l’action, le démontrent. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne veux pas me référer à une certaine polémique qu’il y a eue par le passé. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que le Bénin a changé, le Bénin évolue et nous ne pouvons pas laisser le Président de la République quand bien même ce serait son droit, et normal qu’il se retire. Nous ne pouvons pas le laisser gaspiller la chance qu’il incarne pour que le Bénin progresse. »

Abordant par ailleurs, la question du parrainage, le ministre Alain Orounla estime qu’«il n’appartient pas au gouvernement de mettre la pression en vue d’influencer l’orientation de parrainage des élus à l’occasion de l’élection présidentielle de 2021 ». Selon le porte-parole du gouvernement, les élus sont à l’abri de pression grâce au système d’anonymat instauré dans le cadre du parrainage. « Les élus ne seront pas obligés de parrainer uniquement des candidats de leur camp politique », a-t-il assuré.

Yannick SOMALON