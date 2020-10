Performances des Ecureuils de l’étranger: Première pour Allagbé avec Dijon FCO, nouveau club pour Kiki, Toulon et Mama Seibou gagnent

Allagbe Saturnin actuel gardien de Dijon FCO

De transfert ainsi que des minutes disputées par les Ecureuils du Bénin avec leurs clubs, il en sera question dans ce nouveau numero de Perf des Ecureuils de l’étranger. Parlant de transfert, on a Saturnin Allagbé et David Kiki qui ont changé de club. Parlant des matchs, ce tour nous amène sur les traces de Steve Mounié, Mama Seibou, Cedric Hountondji , Jodel Dossou et de la toute nouvelle pioche de Michel Dussuyer dans l’effectif des Ecureuils, Yohan Roche.

En Ligue 1, on démarre avec Saturnin Allagbé (26 ans) qui après avoir soufflé le froid en début du week-end a soufflé le chaud le dimanche. En effet, l’international béninois courtisé depuis quelque temps par des clubs de Ligue 1 française, a finalement signé à Dijon FCO. Le club français a officialisé l’arrivée du joueur le vendredi 02 octobre 2020. Le désormais ex chamois Niortais (club de Ligue 2 française) s’est attaché pour 4 ans. Ce qui a procuré du plaisir à son entourage ainsi qu’aux milliers de Béninois vu qu’il est entré dans l’histoire du football national. Cette joie aurait été encore plus grande pour le gardien béninois annoncé pour remplacer le sénégalais Alfred Gomis, parti quelques jours plus tôt en direction du Stade Rennais. Mais, non. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’habitué des bons résultats 38 clean sheets en 124 rencontres avec Niort, n’a pas empêché sa formation d’encaisser et de concéder une défaite contre Bordeaux dans le cadre de la sixième journée du championnat, le dimanche 4 octobre 2020. La rencontre s’est soldée par une défaite (3-0) de Dijon.

De son côté, Steve Mounié a participé à la victoire (1-0) de Brest sur l’As Monaco. En effet, au stade Francis le Blé, le stade Brestois a reçu, pour le compte de la sixième journée l’AS Monaco. L’attaquant international béninois, ayant disputé l’intégralité du match, a aidé ses coéquipiers à se défaire des monégasques. L’unique but de la partie est inscrit à la huitième (8è) minutes de jeu par Romain Faivre. Ainsi, défait la journée précédente, malgré un but du Béninois Steve Mounié, Brest se reprend bien à domicile et occupe provisoirement la dixième place au classement.

En Ligue 2, Cedric Hountondji et Jodel Dossou de Clermont ont été sans pitié face au néo Ecureuil Roche Yohan de Rodez. Le club et ses deux internationaux béninois Cédric Hountondji (titulaire indiscutable) avec Jodel Dossou (revenu de blessure et entré en jeu à la 73ème) ont laminé Rodez. Malgré la présence du défenseur franco-béninois, Yohan Roche (la toute nouvelle pioche de Michel Dussuyer dans l’effectif des Ecureuils, la défense de Rodez a cédé par trois fois alors que l’attaque n’a inscrit le moindre but. 3 buts à zéro est donc le score qui a sanctionné ce face à face. Clermont est 8ème avec 9points et Rodez 12ème avec 8points.

Quant à David Djigla, il a assisté à la défaite (0-2) de son club Niort depuis le banc de touche. Le milieu international béninois n’a pas participé au match qui a opposé le chamois niortais à Châteauroux. Une rencontre perdue par Niort après départ de son gardien de but international béninois, Saturnin Allagbé (transféré à Dijon en Ligue 1). Par cette contre-performance, le chamois niortais a perdu sa place de leader lors de la 6ème journée et se retrouve à la 5ème place.

Toujours en France, un autre Ecureuil a contribué à une belle victoire des siens. Il s’agit de Seibou Mama qui a donné du siens pour que Sporting FC de Toulon passe le 6e tour de la Coupe de France en battant Cuers-Pierrefeu. Titulaire lors de la rencontre, l’international béninois a apporté l’impact nécessaire dans le milieu de terrain du club de Toulon. Ce qui va permettre à ses coéquipiers dans l’attaque d’inscrire 4 buts pour offrir la qualification pour le 5è tour à leur formation.

En 1ère division Bulgare, on note l’arrivée de David Kiki. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Stade Brestois, club de Ligue 1 française, le défenseur international béninois s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le PFC Montana. Le défenseur latéral gauche évoluera désormais dans le même championnat bulgare que son coéquipier en sélection, Olivier Verdon qui a, lui aussi rallié la Bulgarie cette saison et qui vient de se qualifier pour la phase de groupe de l’Europa League avec Ludogorets Razgrad après la victoire 2-0 en match de barrage sur Dinamo Brest.

Réalisation Anselme HOUENOUKPO et Thomas BAMIGBOLA (Stag)