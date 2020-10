Actualisation du fichier électoral national: L’affichage des listes lancé dans tout le Bénin

Lors de l’affichage de la liste

Accompagné du Vice-président Florent Tchaou, du Rapporteur Laurent Hounsa et les autres membres de son bureau, le Président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi), l’He Gilbert Bangana était à Porto-Novo, Cotonou et Ouidah, le jeudi dernier, pour procéder au lancement officiel de la phase d’affichage des listes dans le cadre de l’actualisation du Fichier électoral national. A chaque étape, les membres de la délégation ont mis symboliquement à la disposition des représentants du Cos-Lépi sur place, en l’occurrence, les Coordinations communales d’actualisation (Cca) et les élus locaux, la liste disposée pour l’affichage afin de permettre aux citoyens de consulter pour le nécessaire à faire. L’objectif principal de cette tournée est de mettre tout en œuvre pour l’établissement d’une liste électorale consensuelle, participative et fiable qui garantit la quiétude et donne la chance à tous les citoyens en âge de voter, d’exercer librement leur droit de vote. Pour y arriver, le Président du Cos-Lépi, l’He Gilbert Bangana a exhorté toutes les composantes de la nation notamment, la classe politique, les organisations de la société civile et les faiseurs d’opinion à accompagner le Cos-Lépi dans cette mission républicaine pour laquelle nul ne sera de trop. Cette tournée a connu la participation des structures décentralisées du Cos-Lépi qui ont démontré leur engagement et leur engouement à accompagner le Bureau pour l’accomplissement efficace de la mission qui lui est assignée. Cette opération d’affichage est prévue pour durer 21 jours pendant lesquels, les élus locaux et communaux de ces villes parcourues s’engagent à mettre tous les moyens en œuvre pour faire passer l’information aux populations afin qu’elles se déplacent pour consulter les listes affichées. Le Bureau du Cos-Lépi a mis à la disposition de la population, les listes destinées à l’affichage dans les différentes localités, et souhaite une large consultation afin de procéder à l’apurement participatif du Fichier Électoral National. Cette opération est une exigence de l’article 182 de la loi 2018- 31 portant code électoral en République du Bénin et définissant les modalités d’actualisation du Fichier Electoral National, et qui stipule que : « L’apurement, la correction, la mise à jour et l’actualisation du fichier électoral national se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre ». A noter que les opérations d’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée concernent tous ceux qui auraient été précédemment omis, tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national, tous ceux qui ont atteint l’âge de 18 ans depuis le dernier recensement porte-à-porte, tous les électeurs figurant déjà sur le fichier électoral national et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote, conformément à l’article 264 alinéa 1er et l’article 271 du code électoral.

Laurent D. KOSSOUHO