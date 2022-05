Tournée africaine de l’Envoyé spécial de l’OCI : Le président de l’UA, Macky Sall reçoit Bako-Arifari

Vues : 2

Poignée de mains entre le président de l’UA, Macky Sall et son invité Nassirou Bako-Arifari

L’Envoyé spécial de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour l’Afrique, le Professeur Nassirou Bako-Arifari s’est entretenu avec le président du Sénégal et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall.

Ce que vous devriez savoir : En marge du sommet extraordinaire de l’Union Africaine, tenu à Malabo, en République de Guinée équatoriale, le président de la République Sénégalaise et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall a reçu la visite du professeur Nassirou Bako-Arifari, Envoyé spécial de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour l’Afrique. C’était le vendredi 27 mai 2022, à Malabo dans la capitale de la République de la Guinée Equatoriale que l’Envoyé spécial de l’OCI pour l’Afrique s’est entretenu avec le président Macky Sall.

Ce qu’ils se sont dit : Plusieurs sujets étaient au menu des discussions. Mobilisé sur le règlement de la crise dans la sous-région, notamment au Mali, le professeur, Nassirou Bako-Arifari a transmis à son illustre interlocuteur un message du Secrétaire Général de l’OCI, S.E. M. Hissein Brahim Taha. L’entretien a été l’occasion de procéder à un échange de vues sur les questions humanitaires. Au cours de l’audience, les échanges ont porté sur la situation actuelle des menaces des mouvements et groupes terroristes et de la sécurité alimentaire sur le continent africain, plus spécifiquement dans la région du Sahel et le Bassin du Lac Tchad.

Par ailleurs : Il faut rappeler que le nouvel Envoyé spécial de l’OCI, Nassirou Bako-Arifari, ancien ministre du Bénin, a démarré depuis peu sa tournée de prise de contact en Afrique. A cette occasion, il a été reçu par plusieurs chefs d’Etat dans la sous-région Ouest-africaine. Par exemple, au Mali, au Togo, au Nigéria. Il a été reçu en audience par les présidents de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo et Patrice Talon de l’UEMOA.

Alban Tchalla