Rencontre avec les coordinations du parti ”Les Démocrates” du Zou : Eric Houndété dépeint la tournée gouvernementale sur l’inflation

Le Président Eric Houndété au présidum à la rencontre du Zou

«…Comme ils ont choisi de faire une tournée sur la cherté, je ne peux pas être plus content que je le suis actuellement. La tournée a eu une mission et un objectif particulier qui ont été réussis. Ils se sont promenés dans le pays pour dire, «nous voici, c’est nous les responsables de votre misère ». Et nous les avons identifiés très clairement, ils ont montré les députés, les ministres et leurs maires, responsables de notre misère. » C’est l’appréciation que fait le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété, de la récente tournée gouvernementale organisée dans tout le pays par des ministres, préfets, députés et autres autorités étatiques pour exposer aux béninois les vraies raisons de la cherté actuelle de la vie à travers la flambée galopante des prix des produits sur le marché et les mesures prises pour la contenir.

A quelle occasion ? : Il s’exprimait ainsi ce samedi face aux Coordinations du département du Zou de son parti. Ceci, dans le cadre de tournée nationale de remobilisation des structures du parti Les Démocrates et de promotion du leadership féminin qu’il a organisée avec les siens du 25 au 28 mai dernier. « Passez de maison et maison pour dire que les gens qui sont responsables de notre faim sont déjà venus se présenter à nous. Ils vont revenir encore pour vous dire, nous voulons vous affamer davantage, pour 3 ans ou pour 4 ans encore. Vous connaissez déjà la réponse qu’il faut leur servir » a-t-il également laissé entendre.

Ce qu’il faut savoir : Le parti Les Démocrates est partant pour les législatives de janvier 2023. « Nous sommes un parti de paix. Et c’est ce que nous avons compris. C’est pour cela que depuis longtemps, notre crédo a été de dire, nous voulons aller aux élections, parce que nous croyons à la vertu des règles démocratiques de dévolution du pouvoir. Pour aller à l’assemblée nationale ou pour devenir maire, ce n’est pas en braquant les urnes ou les citoyens qu’on y arrive. C’est en allant déposer son bulletin dans l’urne. Passez le message. Nous ne voulons pas de violence. Nous ne sommes pas un parti de violence. Nous voulons déposer la flamme de restauration de notre démocratie dans les urnes et dans la paix. ». Et pour y arriver, Eric Houndété appelle les structures de base à mieux s’organiser et le plus tôt possible.

Entre les lignes : « Chacun de nous doit se donner comme mission principale, fondamentale et essentielle de faire en sorte que le citoyen qui est dans le plus profond et tréfonds du Zou sache que ces gens-là sont responsables de notre misère et que si nous voulons sortir notre pays de la misère et de la souffrance, nous avons la clé, la solution et la flamme. » a-t-il insisté. Il les appelle aussi à faire en sorte que beaucoup de gens soient impactés par l’action de mobilisation et de sensibilisation du parti. « Les structures de hameaux, de villages, d’arrondissements, de communes, de départements, de circonscriptions etc., doivent être mises à jour. » a instruit le premier responsable de cette formation politique de l’opposition.

Et de plus : Eric Houndété a dénoncé par ailleurs le fait que « Tout ce qu’il y a eu comme construction de notre état de droit, de notre République a été méthodiquement démantelé et saccagé. » Et de poursuivre avec la même verve : « Nous avons un parlement aujourd’hui unique au monde. Même dans les pays de dictature, il y a toujours quelqu’un qui fait semblant d’être opposant. Mais actuellement dans notre parlement, il y a 83 sur 83 commis. Nous devons changer cela. » Pour lui, les réelles causes de la cherté qui sévit toujours ne sont pas à chercher loin: « Lorsque vous avez un parlement, outil principal, institution principale, chargé du contrôle de l’action gouvernementale qui est dans l’Etat où il est là, à quel moment il va agir sur la politique ? A quel moment, il va contrôler les politiques publiques, la gestion des affaires publiques et des ressources ? Ce sont les vraies causes de la vie chère. Lorsque les choix des politiques publiques ne sont pas conformes aux aspirations des populations et aux réalités qu’il y a dans le pays, c’est ce qui arrive. On prend les ressources publiques pour les mettre là où on ne doit pas les mettre. »

Christian Tchanou