Journée de marche de nettoyage et de sensibilisation: SGDS Sa sensibilise pour la propreté de Porto-Novo

Les membres de l’équipe de sensibilisation échangeant avec des riverains

Une équipe de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin (Sgds Sa) a organisé une campagne de salubrité le vendredi 27 mai dernier à Porto-Novo.

Pourquoi cette initiative : Rendre les artères de la capitale du Bénin propres. C’est le but de la journée de marche de nettoyage et de sensibilisation initiée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin (Sgds Sa). Et pour la première sortie dans ce cadre, tenue le vendredi 27 mai, les superviseurs de la société et leurs équipes ont pris pour cible le lot 28, précisément le tronçon carrefour Nadjo-carrefour Catchi en passant par le marché Gbègo dans le 3ème arrondissement de la ville de Porto-Novo.

Qu’en pensent les initiateurs : Babylas Davi, superviseur Sgds Sa à Cotonou venu assister les collègues de Porto Novo a confié que cette séance de sensibilisation va impacter tout le territoire du Grand Nokoué. Il était donc de bon ton pour lui de faire le déplacement pour appuyer l’organisation. Il a salué l’engagement du Chef du 3e Arrondissement de Porto-Novo aux côtés de l’équipe de sensibilisation. Victoire Hounsounou, superviseur du lot 28 Porto-Novo s’est dite satisfaite du déroulement de cette action de sensibilisation. «La zone Carrefour Nadjo-carrefour Catchi est une zone dense, peuplée notamment des Ibos qui jettent des sachets n’importe comment et n’importe où. Et c’est pour cette raison que nous avons au niveau de la Sgds Sa, jugé bon de mener cette action de sensibilisation dans cette partie de Porto Novo. Nous pensons avoir touché la conscience des populations et gardons l’espoir qu’elles vont mettre désormais en pratique, les règles que nous leur avons conseillées», a déclaré Victoire Hounsounou qui annonce d’autres séances de sensibilisation sur des sites qu’ensemble, elle et les superviseurs choisiront.

Soutien indéfectible : Le Chef du 3e d’arrondissement, William Ahouandjinou a salué l’initiative et informé sur les raisons de son engagement aux côtés de l’équipe. «L’action m’a beaucoup fait plaisir. Et je remercie beaucoup la Sgds Sa pour ce qu’elle fait dans la ville de Porto-Novo. Tard dans la nuit, tu vois leurs agents en train de balayer et de nettoyer les artères de la ville. C’est donc pour les encourager à continuer ce travail que quand j’ai appris la tenue de cette séance, j’ai décidé de m’y mettre comme cela se doit», a-t-il laissé entendre avant d’ajouter «nous sommes un peu têtus à Porto Novo. Nous n’encourageons pas cette bonne œuvre de la société. Car, les encourager, c’est de ne plus jeter son sachet d’eau vide au sol, mais dans les poubelles».

Répression en vue : Antoine Avocè, point focal Sgds Sa de Porto-Novo a, pour sa part, rappelé que «l’incivisme est la chose la plus fréquente à Porto Novo. Ici, les gens versent les ordures dans les caniveaux. Ils les versent partout. Ce qui n’est pas une bonne chose». Il a souligné que cette sensibilisation vise à ramener les citoyens qui en se comportant tel que décrit “marchent sur la tête” dans le sens normal. «Ce qui est normal, c’est qu’on ne doit plus jeter les sachets dans la rue ni dans les caniveaux. Mais plutôt dans les poubelles», a-t-il rappelé avant d’expliquer que cette sensibilisation va se poursuivre et s’il le faut, passera à une phase de répression. Avis donc aux éternels pollueurs.

Anselme HOUENOUKPO