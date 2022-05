Enseignant supérieur : L’ivoirien Souleymane Konaté, nouveau SG du Cames

Vues : 2

Pr Souleymane Konate, nouveau SG CAMES

Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a un nouveau Secrétaire Général. Il s’agit de l’ivoirien Souleymane Konaté, élu à ce poste à l’issue de la 39ème session ordinaire du Conseil des Ministres du CAMES.

Qui est Souleymane Konaté : Agé de 52 ans, Souleymane Konaté est Professeur titulaire des universités du CAMES en Écologie / Biologie du sol (CAMES, 2018). Il est Professeur d’écologie des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua de Côte d’Ivoire, ancien Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d’Ivoire, Directeur de la Formation doctorale internationale WASCAL sur le Changement Climatique et la Biodiversité de l’Université Félix Houphouët-Boigny et de Directeur du Laboratoire Écologie et Développement Durable (LEDD) de l’Université Nangui Abrogoua (Côte d’Ivoire), point focal des Centres d’Excellence Africains en Côte d’Ivoire et membre de la Commission Nationale du Développement Durable de la Côte d’Ivoire (CNDD). Au sein du CAMES, le Pr Souleymane Konaté est membre du Comité Consultatif Général (CCG) et Membre fondateur du Programme Thématique de Recherche du CAMES sur la Biodiversité. Il a également membre du Comité des Experts du Conseil des Ministres du CAMES. Antérieurement, le nouveau SG CAMES a exercé plusieurs fonctions tant au plan national qu’international. Il fut entre autres, Directeur de la Station de recherche en Écologie Tropicale de LAMTO, responsable du DEA « Gestion et Valorisation des Ressources Naturelles » de l’Université d’Abobo-Adjamé (actuelle université Nangui Abrogoua), responsable du Master Biodiversité et Gestion Durable des Ressources Naturelles de l’Université Nangui Abrogoua et Coordinateur du Programme Aires protégées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Bureau Afrique de l’Ouest et du Centre (PAPACO). Il a encadré neuf (9) thèses de doctorat et compte 82 publications scientifiques et la coédition d’un atlas sur la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest.

Quelle est son ambition à la tête du CAMES : C’est à l’issue de la 39ème session ordinaire du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur qui s’est tenue du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que le Pr Souleymane Konaté a été élu Secrétaire Général du CAMES. Le nouveau SG a de grandes ambitions pour l’institution. Il ambitionne de faire du CAMES une institution de référence internationale en matière d’évaluation scientifique et un véritable outil au service du développement durable des États membres. Il prendra officiellement les rênes du CAMES le 3 janvier 2023 et succèdera au Pr Abou Napon, en poste depuis le 27 septembre 2021, assurant l’intérim de feu le Pr Bertrand Mbatchi, décédé le 25 septembre 2021.

Rastel Dan