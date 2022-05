Porto-Novo: Le Musée international du Vodoun  bientôt une réalité

Vues : 1

Jean Michel Abimbola, ministre en charge de la culture

Comment : Réunis en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont décidé de la contractualisation pour des missions de maîtrise d’œuvre complète, de conception muséographique/scénographique et de contrôle technique des travaux du musée international du Vodun à Porto-Novo. Le site destiné à accueillir cet important musée a été identifié et les diligences en vue de sa libération par les occupants actuels sont quasiment achevées. La prochaine étape, peut-on lire dans le compte-rendu du conseil des ministres, consiste en la mise à disposition du maître d’ouvrage, des plans architecturaux et des études techniques détaillées de même que les concepts muséographiques et scénographiques, en vue du démarrage des travaux et de l’acquisition par la suite des équipements.

Pour la bonne exécution des travaux : Les ministres concernés dans le cadre de ce projet, sont invités à accomplir les diligences pour la contractualisation avec les cabinets retenus et à veiller à la bonne exécution des travaux.

Alban Tchalla