Le Général Fructueux Gbaguidi à propos des actes terroristes : « Le Bénin ne cèdera pas »

Vues : 1

Le Chef d’Etat-Major de l’armée béninoise Fructueux Gbaguidi

Le Chef d’Etat-Major de l’armée béninoise Fructueux Gbaguidi s’est adressé aux terroristes dans un entretien accordé au correspondant de RFI au Bénin. Il a réaffirmé l’engagement de ses soldats à défendre les terres béninoises jusqu’au péril de leur vie.

Qu’a dit le Général : Très touché par la perte incessante de ses hommes, le Général Fructueux Gbaguidi a lourdement assuré dans son discours que le « Bénin ne cèdera rien ». En marge de la cérémonie d’hommage aux 5 soldats tués le 11 avril dernier,il a indiqué que ces attaques constituent une source de motivation pour le gouvernement et pour les forces armées béninoises. Le Chef d’Etat-Major a promis que des dispositions sont mises en place pour réduire au maximum les pertes du côté des forces de défense et de sécurité du Bénin. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que jamais nous n’ayons à assister à de telles cérémonies. Cependant, quand on est militaire, on a prêté serment pour servir jusqu’au sacrifice suprême. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ferons tout pour minimiser de telle perte » a-t-il laissé entendre. Il a ajouté que « ceux qui nous attaquent, ceux qui n’ont pas compris que chaque fois que l’un d’entre nous tombe, dix, vingt, trente se portent volontaires pour aller les remplacer. Ils ont le mérite de nous remobiliser, de nous rendre plus fort». Malgré les opérations inhabituelles dont font face les soldats béninois, Fructueux Gbaguidi a affirmé que l’armée béninoise ne cèdera pas aux assauts des ennemis aux visages inconnus. « La cadence à laquelle, cela nous arrive n’est pas habituelle, mais ça ne nous ébranlera pas. Nous ne cèderons jamais un centimètre carré de la République du Bénin », a-t-il assuré.

Quel est le plan d’attaque : Face à cette situation persistante, l’armée béninoise a besoin des moyens pour repousser ses ennemis. Interrogé sur le plan de riposte, le Général Fructueux Gbaguidi a laissé croire que « l’acquisition des moyens est toujours en cours, ce n’est jamais quelque chose de très rapide ». Le patron de l’armée béninoise se réjoui de l’ardeur et du dévouement de ses hommes pour la cause. Il a d’ailleurs confirmé que le Parc W et le Parc Pendjari, cibles des terroristes, sont toujours gardés par les soldats béninois.

Assise Agossa