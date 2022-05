Retrait des actes administratifs à l’Uac: Le Recteur Avlessi harmonise les frais aux étudiants

Vues : 3

C’est à travers la note de service N°2009-2022/UAC/SG/AG/VR-VR-AA/SA que le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Professeur Félicien Avlessi a décidé d’alléger les frais de retrait des diplômes, d’inscriptions et autres services aux étudiants. De cette note portant « Frais de délivrance des actes administratifs et autres prestations fournis par les établissements » en date du 26 avril 2022, les frais auparavant élevés, sont revus à la baisse. Ce qui retient plus d’attention est la gratuité désormais des frais de soutenance pour les formations payantes. Dans ces écoles, instituts et facultés payants, le Recteur a rendu également l’inscription pédagogique gratuite et d’autres prestations. Il faut noter que cette décision de l’autorité vient ainsi harmoniser les frais des prestations au niveau des établissements et entités de formation.

Alban Tchalla