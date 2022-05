Poursuite des séances d’échanges sur la cherté de la vie: Une délégation éclaire la lanterne des étudiants de Parakou

Vues : 2

Le présidium au cours de la séance

La communauté universitaire de Parakou a reçu ce mardi 24 mai 2022, une délégation des membres gouvernement dans le cadre de la tournée d’explication sur la cherté de la vie. La séance a eu lieu à l’amphithéâtre de la solidarité de ce campus universitaire.

Ce qu’il faut comprendre : Après les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, les étudiants de Parakou savent désormais mieux les causes réelles de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Une délégation gouvernementale a échangé, dans la matinée de ce mardi avec les enseignants et étudiants de l’Université de Parakou (Up). La délégation composée du conseiller spécial du président de la République Johanès Dagnon, du ministre d’État Abdoulaye, Abdoulaye Bio Tchané et sa collègue Aurélie Adam Soulé Zoumarou, du Secrétaire Général Adjoint (Sga) Wilfried Léandre Houngbédji et porte-parole du gouvernement, a tout clarifié sur les efforts du gouvernement surtout pour l’enseignement supérieur. La délégation a profité pour recueillir les préoccupations et doléances des étudiants de cette université. Les étudiants sortis massivement ont compris l’enjeu et ont rassuré le gouvernement de leur accompagnement.

Qui étaient aussi là : La séance s’est déroulée en présence des députés, du représentant du préfet du Borgou et celui du maire de Parakou, de l’équipe rectorale du professeur Bertrand Sogbossi Bocco, de plusieurs autorités politico-administratives, des doyens et directeurs des différentes Unités de Formation et de Recherche (Ufr) de l’Up et des enseignants.

Alban Tchalla