Guerre Russie-Ukraine : Jean Pierre Edon évoque le  gagnant  et le  perdant  de ce conflit

L’Ambassadeur Jean Pierre Edon

Déjà 4 mois que dure le conflit russo-ukrainien avec son lot de conséquences tant sur le plan politique que socio-économique. Mais au fur et à mesure que les bombardements retentissent de part et d’autre, ce conflit donne l’allure d’une guerre entre deux systèmes : la Russie et l’Occident. C’est ce que pense le spécialiste des questions internationales, l’Ambassadeur Jean Pierre Edon. Cette énième réflexion sur ce conflit lui permet d’évoquer le gagnant et le perdant que sont : les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe.