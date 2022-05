Expo Art du Bénin : Un bilan satisfaisant enregistré

Vues : 3

Le ministre Jean-Michel Abimbola exprimant sa joie

Des visiteurs venus de divers horizons se sont rués au palais de la marina pour assister à la dernière journée de l’exposition diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation » qui a pris fin ce dimanche 22 mai 2022.

Quelle ambiance à la tombée des rideaux Après trois mois d’ouverture, le palais de la marina s’est refermé ce dimanche 22 mai 2022 au public désireux de visiter l’exposition des trésors royaux. Même à ce jour de la clôture, les deux salles muséales ont été inondées de visiteurs pour voir les créations des génies béninois d’hier et d’aujourd’hui.

Que dit le ministre : Cette dernière visite de l’exposition des trésors royaux a vu la présence du ministre en charge de la culture Jean-Michel Abimbola, accompagné des responsables des structures ministérielles et agences impliquées dans l’organisation de cette exposition. Au terme de sa visite, le ministre s’est réjoui de ce grand succès du Bénin à travers l’exposition-évènement des 26 trésors royaux du Bénin restitués par la France et de la centaine d’œuvres d’arts contemporains. « En 40 jours d’ouverture, nous avons à peu près 200.000 visiteurs. Cela est très encourageant pour le Gouvernement et pour le Président de la République. Le Gouvernement sans se suffire de ce résultat, est plutôt satisfait. Ce sont des signes encourageants pour continuer dans ce sens », se réjouit le ministre pour qui, le bilan au terme des 40 jours d’ouverture de l’exposition est satisfaisant et très encourageant. Il ajoute que cette exposition confirme la vision et la détermination du Président Patrice Talon de faire du tourisme avec la culture et les arts, une base pour le développement du Bénin à travers la création de richesse et d’emplois. «Chaque Béninois qui vient ici nous confirme que c’est à travers ce patrimoine que nous pouvons révéler notre pays, entre autres mais principalement », a-t-il clamé en indiquant qu’un investissement massif de plus d’un milliard d’euros est prévu pour le développement du secteur sur les cinq années à venir.

Une visite plus confortable le 15 juillet : Face à la demande persistante des Béninois d’ici et de la diaspora, de prolonger l’exposition afin de permettre aux retardataires de visiter les trésors royaux, le gouvernement a décidé de rouvrir les deux salles muséales le 15 juillet prochain. La bonne nouvelle a été donnée le dimanche au finissage de l’exposition par le ministre en charge de la culture Jean-Michel Abimbola. « Je peux vous annoncer avec beaucoup de joie et de soulagement pour moi et pour toutes nos équipes, qu’à partir du 15 Juillet prochain, nous allons de nouveau ouvrir pour 45 jours pour la période estivale, pour la période de la fête de l’indépendance afin que les Béninois qui n’ont pas eu l’occasion de venir ici, principalement les Béninois de la diaspora, puissent les voir », a-t-il annoncé. Il ajoute que cette nouvelle ouverture de l’exposition des œuvres d’art patrimonial et contemporain se fera sous une autre forme afin d’offrir une visite plus confortable aux amateurs. « Nous allons nous réorganiser pour que le plaisir de la visite, le plaisir muséal soit totalement préservé ; pour qu’au-delà de la grande masse qui, à juste titre veut découvrir l’exposition, nous préservions le vrai plaisir muséal pour les amateurs », a promis le ministre.

Rappel : Il est important de préciser que le dimanche 22 mai date de la fin de l’exposition, a été marqué par le quatrième et dernier évènement nocturne. Un spectacle de danse « Agoogjié » / Cie Walô organisé par Rachelle Agbossou a émerveillé les nombreux spectateurs et visiteurs venus à l’exposition.

Assise Agossa