Promotion de la ‘’Destination Bénin’’ : Le magazine ‘’Dokùn mitòn’’ lancé

L’Ong ‘’Dokùn mitòn’’ a lancé la première édition de son magazine dédié à la découverte des merveilles du Bénin en faisant la promotion du ‘’Made in Benin’’. C’était le 21 mai 2022 à Agoualand, en présence des représentants du ministre du tourisme, de la culture et des arts, du ministre de l’industrie et du commerce et du ministère des affaires sociales et de la microfinance.

Quel est l’objectif : Promouvoir le ‘’Made in Benin’’, l’entreprenariat des femmes et des jeunes, l’éducation de qualité, le bien-être et la santé et lutter efficacement contre la faim. Tels sont les objectifs de l’Ong ‘’Dokùn mitòn’’. A travers un magazine et une plateforme, l’Ong révèle les compétences des entrepreneurs béninois par les produits fabriqués au Bénin. Elle œuvre également pour la promotion de la ‘’Destination Bénin’’ en améliorant les conditions de vie de la population à divers niveaux.

Que dit la Présidente de l’Ong : Pour la Présidente de l’Ong ‘’Dokùn mitòn’’, Yvette Tayewo, le Bénin n’a pas que de religions endogènes mais aussi une culture très riche. Elle a par ailleurs rappelé le but de l’organisation. « Le but de ‘’Dokùn mitòn’’ est d’accompagner les entrepreneurs qui ne sont pas encore connus du grand public, à se révéler. Nous allons à la recherche des entrepreneurs, nous les étudions et nous faisons une sélection. Avec ‘’Dokùn mitòn’’, tous les sites touristiques au Bénin seront connus et qu’à travers ‘’Dokùn mitòn’’, le monde puisse savoir ce qu’est le Bénin », a-t-elle laissé entendre. Selon la Présidente de l’Ong, le magazine qui vient de paraitre va aider les concitoyens béninois à s’approprier la question de la consommation locale et de s’informer également des produits locaux fabriqués au Bénin.

Qu’en pensent les autorités : Pour la représentante du ministre des affaires sociales et de la microfinance Elise Fatimah Kossoko Kossouoh, l’Ong ‘’Dokùn mitòn’’ œuvre pour la lutte contre la faim et vient en aide aux couches vulnérables. « Vous avez comme objectif de sensibiliser les couches vulnérables de nos collèges et universités sur la bonne éducation, les valeurs éthiques, la morale. Nous sommes prêts à vous accompagner dans toutes vos entreprises et je plaide pour que nous apprenions à consommer local », a exhorté la représentante du ministre. Pour le représentant du ministère de l’industrie et du commerce, Alexandre Adjignon, le défi du consommons local est à relever par tous mais surtout les jeunes. Il a encouragé ces femmes entrepreneures qui s’efforcent à se révéler au monde entier à travers leur talent. Par la voix du ministre, Alexandre Adjignon a rassuré la présidente de l’Ong ‘’Dokùn mitòn’’ que le ministère n’aménagera aucun effort pour l’accompagner à l’atteinte de ses objectifs. Pour finir, le représentant de la ministre de l’industrie et du commerce a fait savoir que le mois du consommons local s’annonce bientôt. « Je crois que votre organisation aura une place prépondérante au titre des parties prenantes », a-t-il laissé entendre. Le représentant du ministère du tourisme, de la culture et des arts Wilfried Vodounon n’est pas resté en marge de l’évènement. Il a notifié que le ministère du tourisme est chargé de révéler les talents du Bénin et de promouvoir la culture béninoise. Pour lui, l’Ong dokùn mitòn s’est donnée comme mission de mettre la lumière sur les talents cachés en faisant la promotion des produits locaux. « L’Ong ‘’Dokùn mitòn’’ est devenu un signe et un partenaire pour le ministère », déclare-t-il. Il a félicité la présidente pour les efforts consentis pour porter loin la visibilité des produits locaux du Bénin.

Par ailleurs : Le magazine ‘’Dokùn mitòn’’ est un trimestriel qui compte au moins 50 pages et traite exclusivement des questions de l’entreprenariat, de la culture, de l’éducation.

Assise Agossa