Poursuite de la tournée de sensibilisation sur la cherté de vie: Luc Atrokpo prend le relais à Cotonou, plusieurs quartiers sensibilisés

Luc Sètondji Atrokpo, maire de Cotonou

Le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et son Conseil municipal étaient dans les quartiers de la ville pour apporter la vraie information aux populations. C’était le vendredi 20 mai dernier.

Pour quel but : Le Maire de Cotonou Luc Setondji Atrokpo et son Conseil Municipal ont entamé ce vendredi 20 Mai 2022 une tournée dans tous les quartiers de la ville. Cette descente qui a été officiellement lancée dans le 7è arrondissement vise à apporter la bonne information aux populations des différents quartiers de Cotonou sur les causes réelles de la cherté de la vie, les mesures d’atténuation prises par le gouvernement et recueillir leurs préoccupations et propositions. Dans le même format que le Gouvernement, la délégation municipale composée du maire Luc Setondji Atrokpo, du Deuxième Adjoint au Maire Gatien Adjagboni, de la Cheffe du 7è arrondissement Iris Bocco, appuyée par des responsables des services déconcentrés de l’État et des personnes ressources, a exposé aux populations des quartiers Gbèwa, Sèdjro, Saint Michel, Sèdami et Gbèdomidji du 7è arrondissement de Cotonou, les causes de la cherté actuelle et les mesures prises par le Gouvernement.

Que retenir : Après les explications de la délégation, parole a été donnée à l’auditoire. Des interventions des uns et des autres, on retient que la crise est un appel au “consommons local”. Un appel qui, dira la délégation, cadre bien avec la vision du Président Patrice Talon qui, dans le Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) a prévu le Projet des Grandes Plantations dont l’objectif est de faire de l’agriculture sur 500.000 hectares à travers tout le Bénin. La qualité, la précision et surtout la clarté des explications fournies par la délégation du maire Luc Setondji Atrokpo ont rassuré les populations du 7eme arrondissement qui ont félicité le Gouvernement et se sont engagées à accompagner ses efforts. Les forces vives de chaque quartier ont pris l’engagement de porter la bonne nouvelle jusqu’au dernier citoyen de leur quartier afin de désintoxiquer les populations.

Entre les lignes : Notons que le premier Adjoint au Maire Randyx Romain Ahouandjinou et la Troisième Adjointe au Maire Irène Françoise Behanzin conduisent la tournée dans les quartiers des autres arrondissements de la ville jusqu’au mercredi 25 mai prochain.

Rastel Dan