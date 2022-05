Lancement d’un livre sur l’amour: Dr Cyriaque Hountondji dévoile les secrets du rayonnement d’un couple

Présent dans l’univers livresque béninois depuis l’an dernier, le livre ‘’Aimer s’engager et jouir pleinement de son couple’’ du Dr Cyriaque Hountondji a officiellement été présenté au public le samedi 21 mai 2022 à l’Institut Jean-Paul II de Cotonou. C’est à l’occasion d’une cérémonie parrainée par Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale.

Comment se présente le livre : Préfacé du Père Hyacinthe Zannou, Vicaire épiscopal chargé du laïcat et des familles dans l’Archidiocèse de Cotonou, les écrits de cet essai du Pharmacien, auteur et écrivain, Dr Cyriaque Hountondji doivent leur existence à sa providentielle expérience de marié. Ce livre de 246 pages s’adresse aux jeunes pour approfondir leur connaissance sur l’amour, discerner leur vocation et s’engager dans le cheminement au mariage. Une véritable montée d’adrénaline pour la pratique de recommandations pour des mariages bâtis sur le roc et pour la paix dans les foyers et dans le monde. Il est subdivisé en quatre grandes parties. La première porte sur l’amour à traves ses raisons et ses exigences, la seconde sur l’homme à la rencontre de la femme scindée en deux chapitres : discerner son mariage et le chemin du mariage qui présente des prières efficaces et autres astuces pour consolider son foyer. La troisième partie de ce livre parle de l’entretien de la rencontre ‘’de l’amitié au mariage’’ qui appelle l’homme et la femme à ne devenir qu’une seule chaire sur le plan physiologique, psychologique et biologique puis, révèle les astuces pour connaitre les qualités et les défauts de son conjoint ou sa conjointe à travers les fiançailles. La quatrième partie qui a séduit la présentatrice Cyra Padonou Séké, est le « point du livre qui aide à une vie de couple meilleure ». Elle est répartie en 6 chapitres : la responsabilité de l’homme et de la femme au foyer, la vie de prière dans le foyer qui appelle à la centralisation de la vie de couple sur la prière, l’alimentation et la santé dans le foyer, l’acte sexuel dans le foyer, la gestion de crises et enfin la gestion de la procréation dans le foyer appuyée de notions sur les méthodes de contraception naturelle. « Le Dr Cyriaque Hountondji nous invite à lire ce livre comme un testament afin de vous aider à aider quelqu’un qui se cherche sur le chemin du mariage. Il y a du sérieux dans ce livre… Si vous avez raté de vous aimer avant de rencontrer votre épouse, si vous avez raté de jouir pleinement de votre couple, vous pouvez encore vous rattraper en lisant ce livre… », a souligné Cyra Padonou Séké.

L’intérêt du président Vlavonou : Ces belles notions d’amour n’ont pas laissé indifférent le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, reconnu pour son dévouement à travers le vote de plusieurs lois pour la consolidation des familles béninoises. « Après lecture, le président Vlavonou a remarqué le sérieux de l’auteur dans la recherche des informations afin de montrer le droit chemin. C’est une œuvre utile », a précisé le Directeur de cabinet Mathieu Ahouansou, représentant le président de l’AN.

Rastel DAN