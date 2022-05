Affluence et engouement suscité chez les populations: La visite de l’Exposition Art du Bénin relancée le 15 juillet prochain

L’exposition diptyque ‘’Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation’’ va se poursuivre pour la période estivale, la période de la fête de l’indépendance et les moments de grandes vacances.

Comment : Les groupements des établissements scolaire et universitaires, touristes, associations des collectivités, sages et têtes couronnées ainsi que des groupes de famille pourront continuer à aller à la découverte des trésors royaux et les œuvres collectionnées auprès des artistes béninois. Ouverte au plus grand public le 20 février 2022 au lendemain du vernissage, la double exposition organisée par le gouvernement a pris fin ce dimanche 22 mai 2022. A l’occasion du finissage de l’exposition et au regard de l’engouement a suscité au sein de la population, prête à continuer à vivre cette expérience unique de l’art patrimonial et contemporain du Bénin, il a été décidé de faire une relance. L’information a été donnée par le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola. Ainsi, après le finissage de ce dimanche 22 mai 2022, une réouverture est prévue le 15 juillet 2022. Et cela pour une durée de 45 jours.

Pourquoi c’est important : La foule s’est pressée ces derniers jours de l’exposition pour faire de longue file d’attente. C’est une foule compacte qui se remarque de la guérite de la présidence jusqu’aux vitrines où sont installées les œuvres. Le comité d’organisation a noté une fréquentation de plus de cent soixante-dix mille (170.000) visiteurs en moins de 40 jours au palais présidentiel. Cette première exposition initiée par le gouvernement a connu à grand succès. S’il s’agit de la curiosité et d’engouement chez certains, pour d’autres c’est grandir son savoir dans l’histoire qui est la sienne d’autant plus que cela ne s’enseigne pas durant tout le cursus scolaire. « Cela ne se dit même durant tout le cursus scolaire. La reine d’Abomey Tassi Hangbé par exemple », précise Casmir Sacramèto, fonctionnaire de la police républicaine rencontrée à l’exposition. « Le président avait bien fait de donner la possibilité aux béninois de venir visiter », s’est réjoui Germain Kakpossa, agent de la mairie de Comè. Les béninois ne comptent pas s’arrêter avec le défilé devant les œuvres qui les rendent fiers d’appartenir à cette belle nation qui dispose des génies en art. « C’est une fierté d’être béninois. Jusqu’à voir le génie de ces hommes qui ont réalisé ces œuvres que nous venons voir. Le béninois est capable de faire beaucoup de choses. C’est pour la première fois que je viens visiter et je compte revenir avec toute ma famille », a dit Germain Kakpossa. Aux dires de Casmir Sacramèto, très enthousiasmé, « une partie de notre histoire est cachée ».

La prolongation qui fait le plus grand bonheur des visiteurs

Le choix du gouvernement de prolonger la visite est le plus grand bonheur des visiteurs qui espèrent d’ores et déjà cette décision de la part des autorités avant leur passage des œuvres à la maison du gouverneur (Fort portugais) à Ouidah, la ville historique. « Ce serait très utile qu’on puisse l’étendre jusqu’à la fin de l’année ou quand même les grandes vacances. Ça va profiter surtout les élèves qui sont en profondeur du pays d’organiser des incursions sur Cotonou », dit Germain Kakpossa. Pour Beldis Avimadjènon qui a accompagné les membres de l’association des collectivités locales de Ouidah, nos ancêtres ont su faire montre du savoir-faire. « Nous espérons bien que le gouvernement dans son élan pourra prolonger ce délai et pour nos jeunes frères scolaires », fait-il remarquer. Les béninois peuvent donc s’apprêter pour le 15 juillet prochain pour les festivités autour de ces œuvres culturelles.

Alban Tchalla