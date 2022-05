Réseaux, Transport et Distribution de l’énergie électrique: Une plateforme pédagogique de formation mise en service

Vue d’ensemble des autorités à la fin de la cérémonie

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, et son collègue en charge de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, ont procédé le mardi 17 mai 2022, à l’inauguration de la plateforme pédagogique de formation Réseaux, Transport et Distribution. L’évènement a eu lieu dans l’enceinte de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) à Abomey-Calavi.

Pourquoi c’est important : Dans la droite ligne de la politique du gouvernement de faire de la formation professionnelle, un véritable levier de développement, il a été décidé de former des techniciens compétents et qualifiés Réseaux, Transport et Distribution de l’énergie électrique. Ladite formation sera effective à travers une plateforme pédagogique qui vient d’être mise en place. Cette plateforme de grandeur nature est mise en œuvre, dans le cadre du Projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE). L’un des volets de ce projet, est de former à son terme, sur le territoire béninois, des techniciens dans les métiers de l’énergie afin d’assurer le transfert des compétences en s’appuyant sur l’expérience de Vinci Énergies et de son expertise.

Que comprendre : La plateforme dont il s’agit est une ligne tension 161Kv composée de trois portées et d’une travée transformatrice, comprenant des disjoncteurs, sectionneurs, réducteurs de mesures, parafoudre. Aussi d’un transformateur de puissance de récupération et sera dédiée exclusivement à des fins pédagogiques. Le projet s’inscrit dans la “Trilogie Gagnante” entre le Bénin, la France et le Maroc dont l’exécution est confiée au Groupe Vinci Énergies. Selon le Pdg de Vinci Énergies, Arnaud Grison, la plateforme permettra de former l’ensemble des collaborateurs, avec les équipes marocaines, françaises et béninoises à leurs métiers en toute sécurité.

Ce que disent les experts: Le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, lors de son intervention, a fait observer que cette plateforme est la première du genre dans toute l’Afrique de l’Ouest et permettra au Bénin d’être une référence dans la sous-région en matière de formation afin de disposer de ressources humaines de qualité. Suivant les propos du ministre Abdoulaye Bio Tchané, ce projet de formation s’inscrit dans la stratégie de l’éducation béninoise qui consiste à passer de l’éducation générale à la formation professionnelle et technique. Ceci, poursuit-il, avec pour objectif d’ici 2030, de former dans notre système éducatif, 70% dans le secteur professionnel contre 30% pour l’enseignement général. L’Ambassadeur du Maroc près le Benin, Rachid Rguibi a salué la venue de cette plateforme consacrée à la formation qui touche un élément important de la coopération entre son pays et le gouvernement du Bénin qu’est la formation. L’Ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, s’est dit honoré de cette infrastructure qui traduit l’excellent partenariat entre les entreprises de la France et le Bénin.

Alban Tchalla