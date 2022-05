Pour lutter contre la cherté de la vie : Le parti ”Les Démocrates” propose trois actions au Président Talon

Eric Houndété, Président du parti ”Les Démocrates”

Le secrétaire national à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti ‘’Les Démocrates’’, Gafari Adéchokan s’est prononcé sur la cherté de la vie. Reçu sur la radio Cap Fm le vendredi 13 mai dernier, il a fait des propositions au chef de l’Etat.

Que retenir : Le secrétaire National à la jeunesse, au sport et aux loisirs du parti ‘’Les Démocrates ‘’ Gafari Adéchokan a fait trois propositions importantes au chef de l’Etat pour aider le gouvernement à renforcer les mesures d’atténuation prises pour contrer la cherté de la vie. Primo, il appelle Patrice Talon à agir davantage sur la fiscalité afin que les prix des produits soient plus abordables. « L’Etat béninois doit essayer de diminuer les taxes au Bénin, regarder tous les produits d’importation et jouer sur la douane, les taxes et les impôts » affirme –t-il. Vu le non-respect dans les marchés des mesures prises par le gouvernement, Gafari Adéchokan suggère aussi que les prix des produits soient fixés en commun accord avec les commerçants afin que l’application soit beaucoup aisée. Enfin, il estime qu’il est important de mettre en place un instrument accompagné d’une banque céréalienne pour contrôler les prix et prévenir des situations du genre à l’avenir.

Assise Agossa