Lutte contre la surenchère sur les marchés: Voici l’arrêté qui plafonne le prix de l’huile végétale à 1300 F

Par un arrêté interministériel le gouvernement du Bénin a plafonné le prix de l’huile végétale raffinée à 1300F sur nos marchés. Il s’agit de l’arrêté interministériel N°2022/090 MIC/MEF/DC/SGM/DCI/SA/028SGG22 du 19 mai 2022 portant plafonnement du prix de l’huile végétale raffinée en République du Bénin. Il est signé conjointement de la ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Shadiya Assouman et du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances dont le ministre José Didier Tonato assure l’intérim. Ainsi, il est fait obligation désormais aux revendeurs de céder à 1300 FCFA au plus le litre de l’huile végétale raffinée au consommateur final. Cette mesure s’accompagne d’une autre édictée à l’article 4 du même arrêté interministériel: les exportations d’huile végétale raffinée sont interdites. Cet arrêté intervient à la suite de la tournée d’explication du gouvernement d’explication sur la cherté du coût de la vie.

Olivier Allocheme