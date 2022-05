Musique: Le recueil de chants « Que n’ai-je mille voix » lancé samedi à Cotonou

Ce que vous devriez savoir : Il sera procédé au lancement officiel du recueil de chants chorals « Que n’ai-je mille voix », le samedi 21 mai 2022 à l’Eglise protestante méthodiste Temple Bethléem de Zogbo, à Cotonou. Il s’agit d’une œuvre réalisée par Augustin Noukoumonke et Marc Zinsou. C’est en collaboration avec l’Agence de Communication et Musique : ‘’Flitô Consulting’’ que les auteurs de cet opuscule musical vont mettre leur œuvre sur le marché. L’objectif est de mettre à la disposition des maîtres et chefs de chœurs chrétiens, sur toute l’étendue du territoire national, les œuvres contenues dans le recueil de chants « Que n’ai-je mille voix ».

C’est quoi « Que n’ai-je mille voix » : Selon les auteurs, c’est une compilation de 100 hymnes spécifiques inspirés par Dieu pour sa louange et son adoration. C’est un recueil qui regroupe une diversité musicale, linguistique et culturelle et qui traite de plusieurs thématiques notamment, l’amour, la foi en Dieu, l’action de grâce et la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Le Seigneur, à les en croire, a mis à disposition, des ouvriers chevronnés que sont les différents maitres musiciens qui ont travaillé à l’harmonisation et à l’arrangement de ces morceaux. La particularité de ce recueil aussi est la valorisation des œuvres typiquement béninoises pour l’usage du grand nombre et la stimulation des acteurs du chant choral béninois à la production et à la promotion du « Made in Bénin ».

Entre les lignes : C’est par les mélodies proches des communautés que les Wesley et compagnons ont atteint de résultats probants dans leur mission d’évangélisation, c’est pourquoi il leur semble plus qu’intéressant de continuer sur la même lancée que leurs prédécesseurs. « Il nous semble que c’est le moment plus que jamais pour nous, toute modestie gardée, de nous mettre sur les traces de ces acteurs qui nous ont précédés comme: Wesley, Crosby, George F. Handel, Isaac Yao Dogbo, James Varrick et bien d’autres encore dont nous aimons consommer les œuvres. Nous avons l’assurance que Dieu a également doté les acteurs béninois du chant choral de talents musicaux que nous ne devons pas enfouir dans les débris de la négligence, au risque d’en répondre au dernier jour », confient les auteurs. Ils invitent à cet effet, la population et surtout les fidèles chrétiens à diversifier davantage les œuvres du présent recueil de chants chorals.

Alban Tchalla