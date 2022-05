Incarcéré dans l’Affaire “17 hectares” à Abomey-Calavi : L’ancien maire Liamidi de-Dravo libéré

Liamidi Houénou de-Dravo, Ancien maire d’Abomey-Calavi

En détention provisoire depuis quelques mois dans l’affaire de double dédommagement portant sur un domaine de 17 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi, l’ancien maire de ladite commune Liamidi Houénou de-Dravo a été libéré de prison le lundi 16 mai 2022.

Ce qui s’est passé : C’est au terme d’une audience que le juge des libertés et de la détention du tribunal d’Abomey-Calavi a décidé de la remise en liberté de l’ex-maire et de le placer sous contrôle judiciaire. Cette décision du juge des libertés et de la détention fait suite à l’appel engagé par Liamidi Houénou de Dravo contre son placement sous mandat de dépôt par le parquet du tribunal d’Abomey-Calavi. Le premier maire de la commune d’Abomey-Calavi à l’ère de la décentralisation vient de recouvrir partiellement sa liberté.

Rappel : L’ancien maire d’Abomey-Calavi Liamidi Houénou de Dravo avait été placé en détention préventive le 11 février 2022, avec d’autres prévenus. Ils ont été coaccusés dans une affaire de double-dédommagement de propriétaires terriens. Le parquet du tribunal d’Abomey-Calavi les poursuit pour des faits présumés de « faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux».

Assise Agossa