Développement du Basketball au Bénin: Le ministère des sports et la NBA officialisent leur collaboration

Le ministre des Sports, Oswald Homeky et le Directeur Afrique de la NBA Victor Williams après la signature du mémorandum

Le Bénin et la NBA vont travailler ensemble pour le développement du Basketball dans le pays. C’est l’engagement pris par les deux parties qui ont signé un protocole d’accord (un mémorandum), le mardi 17 mai 2022, au ministère des affaires étrangères et de la coopération. C’est à travers une cérémonie présidée par le ministre des Sports, Oswald Homeky qui a souligné que cette signature entre dans la droite ligne de l’ambitieuse réforme que le Bénin a engagée au profit du développement du sport depuis 6 ans. «Ce que nous voulons faire est de donner l’opportunité à tous les jeunes Béninois passionnés du basketball de croire en leur rêve de devenir de grands joueurs», a déclaré le ministre qui précise qu’il sera mis en place une convention qui prendra en compte la formation des entraineurs et des jeunes officiels sans oublier la NBA academy (un des plus gros programmes de détection et formation des talents). Le ministre pour finir, a salué les responsables de la fédération béninoise de basketball pour avoir compris et s’être engagés dans la dynamique du gouvernement. Venant sur l’opportunité qu’offre cette convention, le ministre a informé que la NBA est en train de mettre en place une grosse ligue professionnelle (la basketball african ligue) en Afrique depuis 3 saisons et qu’il faut que le Bénin en fasse partie. Pour sa part, Victor Williams Directeur Afrique de la NBA a précisé que l’objectif visé est d’utiliser ce sport pour impacter le développement du Bénin. «Nous souhaitons avoir le soutien de tous pour qu’ensemble nous puissions travailler pour le succès de cette belle discipline», a-t-il déclaré. Quant au président de la fédération béninoise de basketball, Ismahinl Onifadé, il a fait savoir que c’est une «opportunité pour le basket béninois de tenir le bon bout. Il n’y a donc plus rien à faire que de se mettre au travail», a-t-il lâché. A souligner que le Béninois Yan Mahimi, joueur de la NBA, un des acteurs de l’aboutissement de cette signature était présent à cette cérémonie.

Anselme Houenoukpo