Poursuite de la tournée gouvernementale dans les communes du Bénin : Moele-Bénin déploie des représentants dans toutes les délégations gouvernementales

Jacques Ayadji au milieu des ministres Gaston Dossouhoui et Eléonore Ladékan Yayi

Le parti Moele-Bénin a déployé ses représentants dans toutes les délégations à travers le pays pour soutenir la campagne nationale de sensibilisation démarrée le jeudi 12 mai dernier. C’est ainsi que la délégation composée de Jacques Ayadji, des ministres Éléonore Ladékan Yayi et Gaston Dossouhoui est allée rencontrer les populations du département des Collines.

Que retenir : Le chef de file de la délégation Gaston Dossouhoui avec à ses côtés la ministre Éléonore Ladékan Yayi et le Président de Moele-Bénin Jacques Ayadji, ont échangé avec les populations des communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué. Jacques Ayadji et sa délégation se sont employés à expliquer avec pédagogie les réelles raisons de la cherté de la vie observées depuis quelques mois. Ils ont également exposé aux populations, la batterie de mesures prises par le gouvernement du Président Patrice Talon pour atténuer la crise.

Quelles sont les causes de la crise: Au cours des échanges, les autorités ont expliqué les principales causes de cette sévère crise, à la fois conjoncturelle et internationale. Il s’agit de l’éprouvante pandémie de la Covid 19 doublée des effets néfastes de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur l’économie mondiale et le terrorisme qui se conjugue au quotidien dans la sous-région.

Qu’a fait le gouvernement : Face à l’inflation, Jacques Ayadji et les siens ont fait savoir aux populations des communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué que le président Patrice Talon et son Gouvernement ne sont pas restés bras croisé. Ils ont pris une batterie de mesures en injectant plusieurs milliards à travers une série d’initiative qui ont été présentée aux populations.

D’un autre côté : La tournée dans le département des Collines s’est poursuivie le vendredi 13 mai avec l’étape des communes de Ouèssè et de Savè et elle s’est bouclée le samedi 14 mai par l’étape de Bantè et de Savalou où le même exercice a été fait.

Entre les lignes : A la suite de la tournée gouvernementale, les maires de chaque commune, appuyés des cadres natifs de leurs différentes localités, vont prendre le relais en sillonnant les jours prochains l’ensemble des arrondissements de leur territoire de compétence. Cet exercice leur permettra de partager avec les populations à la base les informations reçues de la délégation gouvernementale.

Assise Agossa