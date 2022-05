Nourénou Atchadé à propos des rencontres  avec le médiateur: « Le parti ‘’Les Démocrates’’ a un  sentiment d’insatisfaction »

Nourénou Atchadépremier vice-président du parti Les Démocrate

Le premier vice-président du parti Les Démocrate, Nourénou Atchadé a donné l’appréciation de son parti de la rencontre avec le médiateur de la République. C’est au cours d’un entretien sur Capp fm.

Du 25 Avril au 4 mai dernier le médiateur de la République, Pascal Essou a rencontré les partis régulièrement enregistrés. Nourénou Atchadé, premier vice-président du parti Les Démocrates est revenu sur la perception de son parti de cette initiative. Il a fait savoir qu’il reste dubitatif par rapport à ce qui s’est passé jusque –là. « Je répondrai oui et non. Oui, parce que la rencontre a mis le poids sur les problèmes des élections tumultueuses depuis 2016 dans notre pays. Aussi, la rencontre nous a permis de savoir qu’il y avait une oreille attentive à ces problèmes. Nous dirons non parce que la solution à ces différentes doléances n’est pas du ressort du médiateur et il se trouve que le médiateur va faire un rapport au président de la république », a-t-il déclaré. Pour lui, c’est le chef de l’Etat qui décide en dernier ressort. « Si on sait que par le passé, il a reçu plusieurs personnalités qui ont abondé dans le même sens et qui n’a rien changé, on dira qu’on a le sentiment d’insatisfait », a-t-il ajouté. Nourénou Atchadé est revenu sur les exigences de son parti pour la participation au scrutin du 08 janvier 2023. «Nous voulons participer aux élections, mais pour qu’on ne revienne pas sur les mêmes conditions des élections organisées depuis 2016, nous souhaiterions que les prisonniers soient libérés, les exilés rentrent et une liste électorale consensuelle », a-t-il martelé. Par ailleurs, la question des 10% ne fait pas peur à son parti, à le croire. « Nous ne sommes pas en challenge avec les 10%. La preuve, nous n’en avons pas parlé ni dans notre appel, ni avec le médiateur. Mais il se trouve que cette disposition fait partir des lois que le parlement a votées depuis 2016. Donc, une disposition que nous avons toujours dénoncée. Notre challenge, c’est comment obtenir la majorité parlementaire » a conclu Nourénou Atchadé.

Alban Tchalla