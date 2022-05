Aboubacar Yaya à la rentrée politique du parti dans la 8ème circonscription : «Fcbe va faire trembler Parakou en 2023 »

Aboubakar Yaya, Ancien ministre de la fonction publique sous Yayi

Ancien ministre de la fonction publique sous Yayi et membre influent du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), le professeur Aboubacar Yaya se dit déterminé à mouiller à fond le maillot lors des prochaines élections législatives 2023 pour faire gagner beaucoup de voix à son parti dans la région. «Nous allons faire trembler Parakou. Il y aura un tremblement de terre ici » a-t-il martelé samedi dernier à l’occasion de la rentrée politique organisée par FCBE pour le compte de la 8ème circonscription électorale dans la cité des Kobourou. Pour la circonstance, les militants sont venus des quatre communes que compte cette circonscription à savoir Parakou, Pèrèrè, Tchaourou et N’dali. Les leaders locaux des Cauris en ont voulu une fête et en même temps une remobilisation de la troupe dans la perspective de la grande bataille électorale de janvier 2023 qui se tient dans quelques 7 à 8 mois. Pour Alasssane Idrissou, Coordonnateur départemental de FCBE, il s’agit là d’une entrée sur scène fulgurante du parti dans toute la 8ème circonscription électorale dans la conquête du prochain joug électoral. Remobiliser les militants à la base et les sensibiliser sur les prochaines élections, tel est l’objectif principal de la sortie FCBE de ce samedi à Parakou, selon ses responsables locaux. Ils n’ont pas manqué à l’occasion d’appeler les militants encore retardataires à aller massivement se faire inscrire dans les bases de données dans le cadre des opérations Ravip, toujours en cours.