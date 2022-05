Tournée d’explications et mesures prises face à l’inflation : La population de Lokossa exige la subvention de tous les produits

Oswald Homeky, Ministre d’Etat en charge des sports

La commune de Lokossa dans le département du Mono a accueilli une délégation conduite par les Ministres Oswald Homeky, Didier Tonato et Sévérin Quenum pour leur expliquer les raisons de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement. C’était ce jeudi 12 mai 2022 sur l’esplanade de la Mairie de Lokossa.

Pourquoi cette tournée : Le gouvernement du Bénin a entamé une tournée sur toute l’étendue du territoire pour informer et sensibiliser les populations sur les vraies raisons de la cherté de la vie au Bénin et dans le monde, les mesures prises par l’Exécutif afin de faire face à la crise économique mondiale. Les autorités gouvernementales vont à cette occasion recueillir les préoccupations des populations et leurs diverses contributions pour l’amélioration des mesures d’atténuation.

Que pense la délégation : Face aux populations de la commune de Lokossa, le Ministre Oswald Homeky n’a pas hésité de faire sa communication dans la langue locale Mina afin de se faire comprendre par le public. Il a d’abord fait usage des gestes de civilités en saluant les députés, les différents chefs quartiers de Lokossa, les invités et tous les cadres et notables de la cité des Kotafon. «Chères populations, ce n’est pas à nous de venir vous dire ce que vous vivez, c’est à vous de nous dire ce que vous vivez dans vos maisons et dans votre entourage. Quand vous allez prendre la parole, dites-nous réellement ce qui se passe chez vous, ce que vous pensez des mesures d’atténuation prises par le Gouvernement et ce que vous auriez souhaité qu’on fasse. Nous rendrons fidèlement compte au Président de la République.», a-t-il déclaré.

Que demande la population : Après son allocution ornée d’applaudissements, plusieurs personnes dans la foule ont pris la parole pour dire ce qu’ils ont sur leur cœur depuis des années afin que la délégation puisse rendre compte au Chef de l’État. «Nous allons demander au gouvernement de mettre en berne les chantiers routiers pour nous donner à manger. Nous avons très faim. Nous souhaitons que le Gouvernement subventionne tous les produits qui peuvent l’être. Revoyez la situation des AME qui ne perçoivent leurs salaires que sur une période de l’année alors qu’ils doivent survivre toute l’année comme les autres citoyens.», a laissé entendre le représentant des élus locaux de la Commune de Lokossa, Isaac Kodjoh. Le représentant des conducteurs de taxi-moto de la ville de Lokossa a, quant à lui, exhorté les populations à prioriser le consommons local dans la situation actuelle de crise. Il a également invité les dirigeants à œuvrer pour que les mesures de subventionnement soient effectivement respectées sur le terrain.

L’autre côté : La délégation était composée du préfet du Mono Bienvenu Dêdêgnon Milohin, des députés Dakpè Sossou, Rosine Dagniho, Léon Aden Houssou et plusieurs autorités politico-administratives.

