L’Envoyé spécial de l’OCI avec le président de la transition au Mali: Bako-Arifari transmet un message poignant à Assimi Goïta

Nassirou Bako-Arifari remettant le message à Goïta

Ce que vous devriez savoir de cette visite : L’Envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la Coopération Islamique, Nassirou Bako-Arifari a effectué une visite au Mali pour échanger avec le président de la transition, le Colonel Assimi Goïta. Il a été reçu en audience, ce mardi 10 mai 2022, par le président malien à qui, il a transmis le message du secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique.

Quel est le contenu de son message : Son message a trait à la situation que vit le peuple malien. L’OCI, a indiqué le professeur Nassirou Bako-Arifari, considère le mali comme un État pivot, essentiel à l’islam, à la stabilité et à la sécurité au Sahel et dans l’ensemble de l’espace CEDEAO. C’est pourquoi l’organisation, dans sa démarche, entend renforcer les relations diplomatiques entre le Mali et les autres pays de l’espace CEDEAO. « Nous avons été envoyé dans la sous-région pour faire un plaidoyer en faveur d’un compromis respectable de la dignité et la souveraineté du peuple malien, mais aussi de la nécessité de permettre à l’organisation sous-régionale de sortir par le haut», précise-t-il à sa sortie d’audience.