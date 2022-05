Synergie entre la tradition et la politique : David Koffi Aza et plusieurs dignitaires adhèrent endogènes au parti Moele-Bénin

Photo de famille après la cérémonie

Le président de la Confédération Nationale des Cultes endogènes du Bénin, David Koffi Aza s’est rallié au parti Moele-Bénin. La cérémonie consacrée à son adhésion s’est déroulée le lundi 09 mai 2022 dans les locaux de la place des fêtes Amen à Abomey-Calavi.

Pourquoi cette adhésion : Apporter un plus au rayonnement des religions endogènes du Bénin, se mettre davantage au service des populations, et servir son pays avec patriotisme, dignité, vérité, et en toute intégrité. Tels sont les objectifs du président de la Confédération Nationale des Cultes endogènes du Bénin, David Koffi Aza. Pour y parvenir, ce garant de la tradition endogène béninoise s’est rallié au parti du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin afin de créer une synergie entre la tradition et la politique pour le développement du Bénin. David Koffi Aza a opté pour une politique qui reflète les bonnes valeurs d’éthique et de morale en suivant les règles des religions endogènes. Il entrevoit ainsi être le canal de communication entre les dirigeants du pays et tous les garants des cultes endogènes du Bénin. « Je veux servir autrement, je ne quitte pas la mission citoyenne endogène, je veux plus me mettre au service de nous-même. Et porter plus haut vos aspirations profondes et légitimes », a-t-il souligné.

Quel est l’avis de Moele-Bénin : Pour la première vice-présidente du parti Moele-Bénin Léontine Mitchaï, le professeur David Aza a fait le choix de rejoindre Moele-Bénin. « Au nom du président Jacques Ayadji, nous acceptons votre adhésion et nous vous accueillons avec une grande joie. Vous avoir à nos côtés serait très utile pour nous, surtout en ce qui concerne votre expertise culturelle », a-t-elle laissé entendre.

Rappel : Il faut noter la présence à cette cérémonie de nombreuses têtes couronnées, ainsi que celle de plusieurs délégations des dignitaires des cultes endogènes de différentes localités du Bénin.

Assise Agossa