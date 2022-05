Célébration de la journée de l’Europe: Le Bénin et l’UE consolident leurs relations

Vue partielle des participants à la célébration

La délégation de l’Union européenne au Bénin a commémoré le lundi 9 Mai 2022 à Cotonou la journée de l’Europe.

La marque de cette édition : Plus de 70 ans après la déclaration de Robert Shuman, la vision de l’UE solidaire, plus unie, éprise de paix et de progrès continue d’être partagée par la majorité des Etats de l’Afrique. C’est en mémoire de cette date historique du 09 mai 1950, que la délégation de l’Union européenne au Bénin a commémoré le lundi 9 Mai 2022 à Cotonou la journée de l’Europe. Un parterre de personnalités, des ministères sectoriels, les chefs diplomatiques et consulaires, les représentants des organisations internationales accréditées au Bénin étaient présents. A cet effet, Sylvia Hartleif, Cheffe de file de l’Europe au Bénin, a déclaré que « L’UE sera toujours un partenaire pour améliorer les conditions de vie des populations béninoises ; faciliter le développement durable ; renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l’Etat de droit ». C’est dans cet esprit déterminé de fondre une valeur commune de paix et de liberté, de multilatéralisme et de droit international humanitaire que l’UE entend investir pour relever ensemble les défis de l’avenir. « D’ici 2028, l’UE investira 150 milliards d’euro en Afrique dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’investissement avec le financement du secteur privé. Elle va octroyer 50% de son programme d’investissement vers le continent africain », a-t-elle précisé.

Pourquoi c’est important : Pour l’Ambassadrice, Sylvia Hartleif, l’Afrique est un partenaire important et ce partenariat date de vieille date. Le soutien et l’engagement des Etats membres, plus particulièrement du Bénin pour la paix témoigne de l’estime du peuple béninois ainsi que de l’attachement du gouvernement à la consolidation des relations de coopération qui existe entre l’Europe et Bénin. « Un partenaire de longue date de près de 60 ans. Ce partenariat reste de qualité et sur de long terme », rassure-t-elle avant d’encourager le chef de l’Etat, Patrice Talon à poursuivre les priorités communes dont l’infrastructure, le développement du numérique et de l’énergie, la santé et l’éducation la formation professionnelle et la création d’emploi pour les jeunes. « L’UE s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Premier allocateur public en matière de l’aide au développement, l’UE est parvenue à garantir la paix et la prospérité en Europe. Elle s’est particulièrement illustrée en Afrique en apportant son soutien à différents processus de développement et en contribuant à la signature de plusieurs accords de coopération », souligne le Secrétaire général du ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, Erick Jean-Marie Zinsou représentant le ministre Aurélien Agbénonci.

Quels sont les domaines prioritaires : L’UE partage avec ses partenaires les valeurs universelles telles que les droits de l’Homme et des femmes, le développement durable pour tous pour un monde plus juste et solidaire. C’est pourquoi dans sa coopération bilatérale avec le Bénin, elle lutte contre les pandémies, le changement climatique, le développement durable et inclusif, la sécurité et la préservation de la paix. Cette lutte s’est renforcée à travers son programme indicatif pluriannuel. Un total de 255 millions d’euro est prévu d’ici 2024 pour cette coopération dans trois grands domaines prioritaires, le capital humain et naturel, la croissance économique verte et une société sûr et prospère pour soutenir la bonne gouvernance, la promotion du secteur privé ainsi que la paix et la sécurité dans un contexte régional complexe. Le représentant du ministre béninois des Affaires Étrangères, Erick Jean-Marie Zinsou a rassuré de l’engagement du Bénin dans les mécanismes de suivi dudit partenariat. Il a également transmis les remerciements du ministre pour la qualité du dialogue politique qui sous-tend ce partenariat. Au cours de cette commémoration, les trois premiers des 12 lauréats du concours photos sur le thème : ‘’L’héritage culturel du Bénin’’ organisé pour la circonstance, ont été primés. Le premier prix revient à Dieudonné Quenum dans sa photo intitulée ‘’ Un regard envers nos héros’’.

Alban Tchalla