Première édition de la journée mondiale de Kid athletic: La fédération incite des élèves à l’Athlétisme

Les enfants en pleine initiation ici sur le stade de Lokossa

Plusieurs élèves des Collèges d’enseignement général 1, 2 et 4 de la ville de Lokossa ont suivi une initiation en athlétisme. C’est à l’occasion de la première édition de la journée mondiale de Kid athletic au Bénin tenue au stade de Lokossa le samedi 7 mai. Cette séance a été organisée par les membres du comité exécutif de la Fédération Béninoise d’Athlétisme. Ils sont 60 enfants, soit 20 élèves par collège à prendre part à ces initiations qui visent à donner le goût de la pratique des disciplines du saut, du lancer et des vitesses. Et c’est le Directeur national technique, Zéphirin Hounkenou et son équipe qui ont conduit les travaux.

Qu’en pensent les organisateurs : A l’issue de cette séance, le Dtn s’est dit tout heureux avant d’expliquer le bien-fondé de ce rassemblement. «Nous sommes ici pour une démonstration dans le cadre de la journée mondiale de kid athletic, instaurée par World Athletic. C’est une journée de vulgarisation de l’athlétisme pour les enfants de nos écoles. Les enfants se sont amusés sur deux sauts, deux courses et deux lancers», a-t-il fait savoir. Dans les détails, il a précisé «nous avons fait ce qu’on appelle la formule 1, le pinta bond, le saut en croix, le lancer à genoux et celui de voltesse qui est un début pour ceux qui vont apprendre à lancer le javelot». Présent, le patron du comité exécutif de la Fédération Béninoise d’athlétisme, Viérin Dégon, a adressé aux enfants ses félicitations. «World Athletic a décidé que désormais le 7 mai soit décrété journée internationale du Kid athletic parce qu’il veut que les enfants soient habitués dès le bas âge aux différentes disciplines en athlétisme. Kid athletic, c’est un outil de développement de l’athlétisme à la base», a-t-il insisté avant d’ajouter «nous avons choisi le Mono aujourd’hui, les prochaines éditions seront organisées de façon rotative, d’une ville à une autre». Appréciant le déroulement des séances, il a laissé entendre avoir vu des formateurs rompus à la tâche, qui maîtrisent ce qu’ils ont appris et aussi des enfants très contents. Parlant des enfants, il a confié qu’ils ont participé avec engouement et que si l’organisation se poursuit, l’objectif de World Athletic sera atteint.

Par ailleurs : En marge de cette activité faite de démonstration aux enfants, la Fédération a tenu son assemblée générale extraordinaire ouverte la nuit du vendredi 6 mai. Au cours de ces assises, il a été question de la présentation du plan stratégique de développement de la Fédération à l’horizon 2032. Cette présentation a été faite par le secrétaire général de la FBA, Achille Aïhou. Après les discussion et amendements, le plan stratégique a été voté. A préciser que lors de cette assemblée générale extraordinaire, de nouveaux textes ont été votés au profit de la Fédération.

Anselme HOUENOUKPO