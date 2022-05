Cour de justice de la CEDEAO : Une conférence internationale s’ouvre ce lundi à Praia

Honorable juge Edward Amoaka Asante, président de la Cour de justice de la CEDEAO

Une conférence internationale s’ouvre ce lundi 9 mai 2022 à Praia au Cap-Vert sur le thème, « Modèle d’intégration de la CEDEAO : les implications juridiques du régionalisme, de la souveraineté et du supranationalisme ». Elle est conjointement organisée par la Cour de justice de la Communauté (CEDEAO) et le gouvernement cap-verdien. Pendant quatre jours, environ deux cents ressortissants de la sous-région ouest africaine, dont des universitaires, des juristes et avocats se réuniront dans l’Amphithéâtre de l’université du Cap-Vert, pour interroger, analyser et discuter différents aspects du modèle d’intégration de la CEDEAO. Signalons que la cérémonie officielle d’ouverture de cette conférence internationale sera rehaussée par la présence effective du président du Cap-Vert, son excellence José Maria Neves ainsi que plusieurs autres personnalités de premier rang du pays hôte.

Hugues Elphège PATINVOH