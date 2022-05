Coopération entre l’OCI et la CEDEAO: Akufo-Addo reçoit en audience Nassirou Bako-Arifari

Akufo-Addo reçoit en audience Nassirou Bako-Arifari

Ce qu’il faut comprendre : L’Envoyé Spécial du Secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) pour l’Afrique, Nassirou Bako-Arifari, a été reçu en audience par John Akufo-Addo, président de la République du Ghana. C’était le 25 Avril 2022 à Accra que le professeur Bako a rendu visite au président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Les raisons : L’invité du président Akufo-Addo est porteur d’un message. Il l’a fait savoir au cours de l’audience. Il s’agit d’un message écrit du Secrétaire Général de l’OCI, Hissein Brahim Taha qu’il a transmis au président Akufo-Addo.L’audience a été l’occasion de passer en revue les multiples défis auxquels fait face la sous-région Ouest-africaine et d’explorer les voies et moyens de renforcer le dialogue et la coopération entre l’OCI et la CEDEAO.

Alban Tchalla