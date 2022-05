Wilfried Houngbédji à propos du recul du Bénin au classement RSF 2021: « Nous prenons acte…il y a des efforts à faire par toutes les parties »

Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

Interrogé à la suite de la publication du rang occupé par le Bénin au classement RSF 2021, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a précisé que le gouvernement n’a pas à juger le travail de Reporters sans frontières. C’est à l’occasion du point de presse du Conseil des ministres.

Ce qu’en dit le gouvernement : Le Bénin fait un recul de 7 places. Il est 121e sur 180 pays. Le gouvernement, à en croire Wilfried Léandre Houngbédji, constate comme les professionnels des médias qu’à la publication de ce rapport, notre pays aura encore perdu quelques places. « C’est un constat qu’il convient de faire », fait-il savoir. De ce fait, a-t-il poursuivi, « nous prenons acte de ce classement ». Il ressort de ces explications que le gouvernement n’a pas à se préoccuper des critères d’évaluation de Reporters sans frontières qu’il respecte. « Il n’a pas non plus à critiquer le rapport même si on peut s’interroger sur la pertinence ou la portée des classements qui sont faits. Le gouvernement n’a pas à juger le travail de Reporters sans frontières », clarifie le porte-parole du gouvernement.

Que veut faire le gouvernement : Le gouvernement veut travailler avec les acteurs de la chaîne de l’information pour remonter la pente.« Nous considérons qu’il y a des efforts à faire par toutes les parties, aussi bien l’Etat à travers le gouvernement que les professionnels des médias à travers leurs faîtières. En termes de recommandations, nous devons travailler dans la perspective d’améliorer nos prestations mutuelles. Celles de l’Etat via le gouvernement et celles des professionnels des médias afin que nous remontions la pente », a suggéré Wilfried Houngbédji. C’est à ce seul prix, ajoute-t-il, qu’il sera constaté un plus grand respect de la liberté de presse et l’amélioration constante des conditions de travail des professionnels des médias. Puis, on en déduira une remontée du pays dans les prochains classements de Reporters sans frontières. « Cette mission, aussi bien complexe que claire, ne peut s’accomplir que dans une convergence des actions. C’est un challenge pour nous tous », conclut le porte-parole du gouvernement.

Entre les lignes : Le rapport de Rsf révèle les insuffisances économiques et structurelles le paysage médiatique béninois. « Le paysage médiatique est marqué par l’absence de grandes entreprises de presse. La plupart des médias ne sont pas viables et sont confrontés à l’étroitesse du marché publicitaire… », constate le rapport qui note une floraison de médias publics et privés, signe de la diversité des opinions, même s’il émet quelques réserves. Dans son rapport, Rsf mentionne aussi le cadre légal qui est plus ou moins favorable. « La liberté de la presse est garantie par la Constitution du Bénin, révisée en 2019, et est protégée par la loi organique sur la Haac. Le Code de l’information et de la communication (2015) consacre les modalités d’exercice du métier de journaliste : il a supprimé les peines privatives de liberté pour les délits de presse et garantit le droit d’accès aux sources publiques d’information », peut-on lire dans le document qui stigmatise tout de même l’application du code du numérique aux professionnels des médias.

Alban Tchalla