Disparition d’argent dans une institution financière: Scandale à la BEF, 17 millions extorqués

Le procès Icc Service se poursuit à la Criet

(La policière présumée voleuse jugée le 16 mai prochain)

Que leur reproche-t-on : La principale mise en cause dans cette affaire, aurait en complicité avec son époux, soutiré à plusieurs reprises des liasses de billets dans les scellés de la Bef. Leur mode opératoire consisterait à remplacer les billets frauduleusement soustraits par des coupures de papier. L’argent volé par la fonctionnaire de police est estimé à 17 millions de FCFA.

Quelle sera la suite de cette affaire : Après son interpellation, la fonctionnaire de la police présumée auteure du descellement de plusieurs millions à la brigade économique et financière (Bef), sera présentée à la Criet. Son procès va se dérouler le 16 mai 2022 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour abus de fonction, vol, blanchiment de capitaux et complicité. Il faut noter que les la fonctionnaire de police et son époux ont été placés en détention provisoire ce jeudi 5 avril 2022.

Alban Tchalla