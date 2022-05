Liberté de la presse : Le Bénin perd 7 places et devient 121ème au plan mondial

Le Bénin occupe désormais le 121ème rang dans le classement annuel des pays où les journalistes peuvent librement exercer leur profession. Le classement a été rendu public par Reporters Sans frontières (RSF) à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée les 3 mai de chaque année.

Depuis quelques années, la liberté d’expression des journalistes béninois a été considérablement réduite. Le Bénin vient de perdre sept places par rapport à l’année dernière où il était classé 114ème. Dans l’espace CEDEAO, le Bénin est logé à la 14ème place devant le Nigéria (15è) et loin derrière le Cap-Vert qui occupe la 1ere dans l’espace communautaire.

Selon l’organisation, le rang du Bénin montre le visage que revêt la liberté de la presse en Afrique. « Sur le continent, coexistent à la fois la presse foisonnante du Sénégal (73e du classement) ou d’Afrique du Sud (35e) et le silence assourdissant des médias privés en Érythrée (179e) ou à Djibouti (164e) », a-t-il indiqué. Pour analyser les causes de cette régression, Reporters sans frontières a mis l’accent sur les nouvelles menaces qui pèsent sur la presse en Afrique en partant des lois qui criminalisent la presse en ligne jusqu’aux fake news. « Ces dernières années, la multiplication de lois répressives criminalisant le journalisme en ligne est venue porter un nouveau coup au droit à l’information. Dans le même temps, la prolifération des rumeurs, de la propagande et de la désinformation a contribué à affaiblir le journalisme et l’accès à une information de qualité », a déclaré l’organisation. Elle a également révélé que ce classement mondial projette deux polarisations: la polarisation des médias entraînant des fractures à l’intérieur des pays et la polarisation entre les États sur le plan international. L’Ong a ajouté que la liberté de la presse est compromise dans les sociétés démocratiques pour diverses raisons. « Dans les sociétés démocratiques, le développement de médias d’opinion sur le modèle de Fox News et la banalisation des circuits de désinformation, amplifiée par le fonctionnement des réseaux sociaux, provoquent un accroissement des clivages », a-t-elle précisé.

Assise Agossa